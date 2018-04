România, ţara vorbelor goale: Ce a decis omul care anunţase că părăseşte România dacă Burleanu câştigă alegerile

Dacă alegerile FRF au avut un efect benefic, acela a fost că anumiţi oameni, care ba sunt formatori de opinie, ba specialişti în fotbal, şi-au dat arama pe faţă.





Printre ei se numără fostul arbitru internaţional, Ion Crăciunescu, dar şi moderatorul postului Realitatea TV, Rareş Bogdan. Într-o încercare jenantă de a-şi demonstra ataşamentul faţă de Ionuţ Lupescu şi lăsând deoparte orice urmă de echidistanţă, cei doi au anunţat că, dacă Burleanu câştigă un nou mandat, ei vor pleca din România!





Asta de parcă România şi-a rezolvat toate problemele grave cu care se confruntă zi de zi şi numele şefului de la FRF e ultima chestie care ne afectează vieţile.





Între timp, Răzvan Burleanu a câştigat alegerile de la federaţie, însă atât Crăciunescu, cât şi Bogdan stau în ţară. Ba mai mult, contactat de prosport.ro, fostul arbitru a dat-o la întors, încercând să explice de ce, totuşi, nu va pleca din România.





Ce a spus Crăciunescu acum?





*Mă veţi vedea în continuare la Digi Sport. A fost o situaţie emoţională, de moment. Ca să plec, trebuie să mă accepte alţii, pentru că în SUA nu ajunge oricine.





*Vă dau cuvântul meu de onoare, reacţia mea când am aflat că Burleanu a ieşit preşedinte a fost „aşa, şi?“. Nu-mi poate confisca Burleanu tot ce am făcut în fotbal. Nu sunt supărat, am alte priorităţi şi ţeluri în viaţă, iar alegerile de la FRF sunt la rubrica „diverse“. Într-o ţară democratică, nu pot decât să accept votul.





*Lupescu a făcut greşeli, s-a apucat prea târziu de campanie şi a plătit scump pentru asta. A fost precipitat.





Ce spusese Crăciunescu înainte de alegeri?





*Eu m-am decis. Dacă va câştiga din nou Burleanu, plec din ţară. Mă duc la fiica mea, în Statele Unite, şi nu mă mai întorc niciodată. Din cauza asta.





*Mi se pare mult prea grav pentru fotbalul acesta şi vreau să uit de tot. Nu m-a solicitat nimeni pentru aceste alegeri.





*În viaţa mea, am avut ocazia să rămân în străinătate şi nu am rămas. În orice ţară mă duceţi arde pielea să mă întorc acasă.