România a ajuns pe mâinile unui geniu al fotbalului: „Daum e de nivelul lui Mourinho“. Interviu cu un belgian sincer

Spre deosebire de Christoph Daum, un bun „dribleur“ al întrebărilor delicate, asistentul său, Rudi Verkempinck, e un tip direct şi fără ocolişuri.



Belgianul şi-a început cariera de antrenor în sezonul 1989-1990 şi a alternat postura de principal cu cea de secund. De peste şase ani lucrează cu Daum cu care a colaborat în Belgia şi în Turcia, înainte ca cei doi să ajungă la naţionala României.



„Adevărul“: Sunteţi, în premieră, la o echipă naţională. Cum v-a schimbat această experienţă?

Rudi Verkempinck: Spre deosebire de munca de la club, aici, la naţională, noi trebuie să aplicăm de multe ori conceptul de „one minute coaching“. Asta ţine de cum stai în faţa interlocutorului tău, cum îi strângi mâna, cum îi vorbeşti în acest minut. Asta am început să învăţ de când am ajuns la echipa naţională a României. Fiindcă ai jucătorii la dispoziţie doar o săptămână înainte de meci şi, prin ceea ce faci în această săptămână, trebuie să obţii un randament bun din partea lor.

Ce nu vă place de când aţi ajuns în România?

Dacă vorbeşti despre probleme, atunci e foarte important să oferi şi soluţia. Eu am o gândire pozitivă, fiindcă în viaţă, dacă ai o gândire negativă, nu faci niciun pas înainte. Asta trebuie să facă şi lumea în România: fiţi pozitivi!

Vi se pare că există o doză prea mare de negativism?

Simt un curent negativ aici, dar nu cred că e ceva specific românesc. M-am lovit de acelaşi lucru în multe alte ţări. De fapt, într-o singură ţară am fost înconjurat doar de oameni pozitivi. În Thailanda. Acolo, oamenii sunt atât de pozitivi şi, de fapt, n-au nimic! Dar toţi zâmbesc. Am văzut oameni care jucau şah, fără să aibă toate piesele şi erau fericiţi. Iar această gândire pozitivă e o chestie care se poate antrena.





Oamenii vor să vadă că joci cu inima. Iar dacă mă uit la ultimul meci, cel cu Polonia, atunci trebuie să fiu foarte dur cu mine, ca antrenor, dar şi cu jucătorii. Fiindcă le-aş spune jucătorilor că aţi jucat cu inima în repriza a doua, dar de ce n-aţi făcut-o şi în prima? N-am fost mulţumit de prima repriză, la fel ca spectatorii. Eu cred că, dacă echipa naţională iese pe teren cu atitudinea corectă, o atitudine care le transmite adversarilor: <<Aici e România! Aici e terenul nostru, va fi foarte periculos pentru voi. Vom face tot ce putem pentru a câştiga meciul!>>, atunci publicul va fi alături de noi, chiar dacă vom pierde.

Poate acest curent negativ e legat de faptul că naţionala a produs prea multe dezamăgiri. N-a fost de aproape 20 de ani la un Mondial...

Nu! Nu ăsta e motivul. Nu poate fi ăsta singurul motiv. Dar o eventuală calificare poate avea un impact pozitiv asupra societăţii. Ascultaţi-mă! Credeţi-mă că şi noi vrem această calificare. Suntem aici de şapte, opt luni şi muncim, zilnic, pentru asta. Dar nu putem reuşi singuri! Avem nevoie de ajutorul cluburilor, de susţinerea publicului. Sunt lucruri foarte importante pentru noi.

Simţiţi că nu primiţi suficient sprijin din partea fanilor şi a cluburilor?

Nu ştiu exact, fiindcă nu citesc ziarele în România. N-am acel feed-back privind ceea ce facem noi.

Numirea lui Daum a fost, totuşi, primită bine de fanii români…

Oamenii trebuie să înţeleagă că România are acum în persoana domnului Daum un antrenor de top. Am mai lucrat cu el şi ştiu ce poate face. Când spun că e un antrenor de top, îl pun la acelaşi nivel cu Mourinho şi cu alţii ca el. Spuneţi-mi câţi alţi antrenori au câştigat atât de multe trofee în ţări diferite? E un antrenor complet, dar, chiar şi aşa, învaţă în fiecare zi. Şi are o influenţă mare asupra oamenilor şi asupra jucătorilor. Să antrenezi înseamnă să ai un impact asupra oamenilor şi, de aceea, spun că Daum e un antrenor mare.

Dânsul a evitat răspunsul concret, dar credeţi că puteţi duce România la Cupa Mondială?

Da! 100%. Dacă vom câştiga cu Danemarca, veţi vedea că totul se va schimba şi vom fi pe drumul cel bun. Dar trebuie să câştigăm cu Danemarca. Asta e meciul-cheie. Şi e la fel şi pentru Danemarca. Am văzut toate meciurile Danemarcei, cunosc şi echipa mea, ştiu că jucăm acasă, jucăm în România, aşa că avem o şansă mare. Trebuie să credem în ea.