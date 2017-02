Reghecampf îi răspunde patronului: „Nu am nevoie de mila lui Gigi Becali! Există posibilitatea să ne despărţim şi mâine“

“Nu am nevoie de mila nimănui. La noi este totul foarte clar, şi nu este vorba de prietenie, ci de ceea ce muncesc eu la echipa Steaua. Nu am nevoie de mila nimănui. Şi lucrul ăsta l-am discutat de foarte multe ori cu patronul. Chiar el m-a învăţat că prietenia este prietenie, şi contractul este contract. Sunt lucruri diferite”, a spus Reghecampf, marţi, într-o conferinţă de presă. Întrebat dacă este posibil să plece de la Steaua în cazul în care nu va câştiga titlul de campioană, Reghecampf a spus: "Există posibilitatea să ne despărţim şi mâine. Există această posibilitate oricând şi suntem pregătiţi pentru acest lucru. Lucrurile sunt clare, dar cred că ceea ce facem la echipă contează mult mai mult”.

Despre integrarea lui Denis Alibec

Reghecampf consideră că toate criticile patronului sunt binevenite, pentru a motiva echipa. “Cu patronul vorbesc în fiecare zi, chiar i-am spus că e foarte bine că a avut reacţia asta, pentru că am avut un moment mai slab la Mediaş, la care eu nu mă aşteptam. Veneam după două meciuri bune. Venim după o perioadă foarte grea de iarnă în care am încercat să integrăm mai mulţi jucători. Denis Alibec s-a integrat foarte bine, la ceilalţi mai avem nevoie de timp. Tănase intră şi el încet cu echipa. Din play-off vom avea toţi jucătorii la dispoziţie. Mă refer la jucători importanţi pentru care clubul a plătit foarte mulţi bani, de la care aşteptăm foarte mult. Eu am mare încredere în jucătorii pe care îi avem la dispoziţie. Ceea ce v-a spus patronul referitor la contractul meu, la ceea ce se întâmplă la Steaua, eu vă spun că tebuie să fiţi liniştiţi, avem un plan foarte bine pus la punct. E foarte bine că iese cu astfel de discuţii, ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru toată lumea, pentru că noi avem un singur obiectiv, să ne câştigăm campionatul. Şi fiecare etapă este foarte importantă”, a mai spus Reghecampf.

Cum explică escapada bahică din Elveţia

Despre episodul de la Zurich, când Mihai Stoica ar fi consumat alcool şi nu ar mai fi ajuns la meci, după spusele lui Becali, Reghecampf a spus că sunt anumite persoane care pun la cale strategii pentru a destabiliza clubul. “Nu ştiu unde va duce dar e o strategie proastă. Nimeni nu va putea interveni între mine, MM şi patronul echipei. Iar aceste subiecte sunt numai nişte bombe aruncate. Pe noi nu ne deranjează absolut deloc. Mihai Stoica este managerul acestei echipe, nu trebuie să dea explicaţii nimănui, decât patronul echipei cu acre are legătură directă. Tot ce se întâmplâ la echipa noastră e la vedere. Nu au fost niciun fel de probleme din punctul de vedere al echipei şi ceea ce avem noi de făcut zi de zi. Nu s-a întâmplat absolut nimic la Zurich. Îmi pare rău că nu am câştigat la Zurich. Mache lucrează la această echipă de foarte mulţi ani, are legătură de familie cu patronul echipei, dar asta nu înseamnă că este sifon. Tot ceea ce facem noi la stadion este liber, poate să-i spună patronului tot ceea ce facem noi aici. Nu avem nimic de ascuns. Eu îl consider în continuare pe Mache un prieten adevărat şi faptul că îi spune patronului echipei nu însemană pentru mine că e un sifon. De acum înainte cine scrie un rând şi nu e adevărat, îl dau în judecată. Nu este nimic adevărat. Nu am ce să comentez”, a mai spus Reghecampf.