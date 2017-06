Răzvan Burleanu: “Programele pentru copii reprezintă fundaţia fotbalului!”

Este o competiţie internaţională de anvergură, la care participă 64 de ţări, fiind pentru prima dată când ţara noastră este prezentă. Rareş Dumitrache are 12 ani şi a fost selectat pentru rolul de tânăr jurnalist, în vreme ce Alexandru Andrei Popa este fotbalistul de 12 ani, de la Dynamik Craiova, care a câştigat selecţia naţională. Cei doi au avut ocazia de a discuta cu Răzvan Burleanu, preşedintele FRF, for care este partene în acest program, în urma întâlnirii rezultând un dialog interesant. Rareş a încercat să afle lucruri care ţin de activitatea şefului FRF şi a obţinut chiar câteva informaţii dezvăluite în premieră de acesta.

Rareş Dumitrache: Am urmărit activitatea dvs şi am văzut că susţineţi o serie de programe pentru copii. Acum susţineţi şi Fotbal pentru Prietenie.

Răzvan Burleanu: Fotbalul trebuie văzut asemenea unei case. Probabil că fiecare dintre noi avem la un moment dat în viaţă unproiect pentru a construi o casă. Când te apuci de o casă nu te apuci niciodată de acoperiş, ci de fundaţie.Cam asta este realitatea în faţa căreia ne aflăm astăzi şi anume de a construi o fundaţie a unui fotbal de care să fim toţi mândri şi în acelaşi timp care să ne aducă clipe de bucurie în anii care urmează. Pentru noi toată această componentă de copii şi juniori reprezintă fundaţia. Fără o fundaţie solidă nu avem cum să facem performanţă. Intervenţia noastră este pe mai multe paliere. Spuneam că avem trei elemente foarte importante pentru noi şi anume competiţia, selecţia şi pregătirea. Cât despre rezultate, rezultatele le aşteptăm să vină în aniicare urmează, dar să ştim că putem să creştem baza de selecţie, de asta avem nevoie. Dacă ne dorim să avem la vârf jucători cât mai talentaţi, avem nevoie, pe de o parte, să creştem baza de selecţie. Pe de altă parte, după ce am crescut baza de selecţie, avem nevoie să întărim foarte puternic actul de pregătire astfel încât toţi copiii şi juniorii din România care joacă fotbal să fie pregătiţi mai bine. Iar după ce aceştia au fost pregătiţi mai bine, să putem să-i selectăm pentru loturile naţionale şi, bineînţeles, cluburile să facă acelaşi lucru.

Rareş Dumitrache: Programul Fotbal pentru Prietenie promovează 9 valori: prietenia, egalitatea, dreptatea, sănătatea, pacea, loialitatea, victoria, tradiţiile şi onoarea. Dintre aceste valori, care vi se pare că este cea mai importantă şi de ce?





Răzvan Burleanu: În primul rând, victoria, şi acest lucru fiindcă îl avem statuat ca fiind un element foarte important pentru noi ca federaţie. Am aici cu mine un document pe care îl ţin permanent asupra mea şi anume Planul strategic pentru dezvoltarea fotbalului din România, iar motto-ul acestui document strategic care reprezintă cum vedem noi dezvoltarea fotbalului în Româniape următorii cinci ani, spune aşa: Ca să poţi crede în victorie, trebuie s-o pregăteşti. Lucrul acesta evidenţiază că, în primul rând, trebuie să crezi în victorie şi cât de importantă este pregătirea mentală a unui sportiv şi, ulterior, pregătirea victoriei, pe care o pregăteşti în fiecare zi de antrenament, nu doar în ziua jocului. Cu siguranţă că toate celelalte valori enunţate se regăsesc inclusiv în viziunea noastră de a dezvolta fotbalul. Dar dincolo de cuvintele mele, noi am stabilit în 2014 un decalog al fotbalului românesc. Avem câteva valori care ne ghidează paşii în tot ceea ce întreprindem. De ce? Fiindcă, altfel, fără aceste valori şi principii foarte puternice, ar fi foarte greu să iei la un moment dat anumite decizii.

Rareş Dumitrache: Cum interacţionaţi cu echipa naţională de fotbal? O coordonaţi?

Răzvan Burleanu: Într-o organizaţie sportivă, lucrurile se împart în două perspective: una sportivă şi cealaltă administrativă. Eu conduc FRF, dar avem anumite limite în activitatea noastră. Noi ne ocupăm, ca administraţie, să pregătim toate lucrurile pentruca echipa naţională să aibă toate condiţiile de care are nevoie pentru a face performanţă sportivă. Interacţiunea mea ca preşedintede federaţie cu naţionala de fotbal îmi ocupă 10-15% din program. Pe lângă prima reprezentativă, avem foarte multe alte loturi naţionale. Primul lor naţional este U15, apoi urmează, pentru fiecare categorie de vârstă, şi alte loturi până la U21, atât băieţi cât şi fete, dar şi futsal (fotbal de sală).Începând de anul acesta vom coborâ şi la alte paliere de vârstă. În premieră, în acest an, vom organiza o tabară de vară cu 120-130 de copii în vârstă de 14 ani, atât din ţară, cât şi afara ţării. Pe lângă aceste proiecte, avem fel şi fel de competiţii pe care le organizăm la diferite categorii de vârstă. Spre exemplu, competiţia cea mai importantă pe care noi o organizăm la nivel de seniori este Cupa României, în care participă toate echipele din ţară. La U19 şi U17 avem ceea ce numim Liga Elitelor, o competiţie în care am împărţit echipele pe criterii de valoare şi cele mai bune echipe joacă împotriva celor mai bune echipe. La U15 s-a creat acum doi ani de zile un proiect numit Tricolor 11, aşa-numitele centre de excelenţă. Acolo selectăm cei mai talentaţicopii din România cu vârstă sub 15 ani.

Rareş Dumitrache: Vor fi şi alte proiecte?

Răzvan Burleanu: Din această toamnă, în premieră spun, vom crea nişte selecţionate de U14 la nivelul fiecărui judeţ pentru a-i descoperi pe cei mai talentaţi copii şi pe care să-i punem să evolueze împreună. Un alt proiect de intervenţie pe care îl avem este pentru copiii între 7 şi 10 ani, numit Interliga Naţională de Fotbal. Luăm un teren mare de fotbal, îl împărţim în patru şi pe fiecare bucată de teren vor evolua echipe formate din copii de 7, 8, 9 şi 10 ani. Astea sunt proiectele aflate în coordonarea mea şi le-am enumerat ca să ştii că un preşedinte de federaţie nu se ocupă doar de prima reprezentantivă. Dincolo de lucrurile acestea, sunt foarte multe lucruri din zona administrativă, de care trebuie să mă ocup în fiecare zi.

Rareş Dumitrache: Ce urare aveţi pentru tânărul fotbalist Alex, aici de faţă?

Răzvan Burleanu: În primul rând, îmi doresc să te vedem la loturile naţionale cât mai curând. Totodată, acolo în Rusia, vei aveaposibilitatea să ai o experienţă internaţională. Lucrul acesta va fi o piatră foarte importantă pe care o pui azi la temelia cariereitale de fotbalist. În acelaşi timp, să vezi această prezenţă a ta în Rusia doar ca o etapă în cariera ta. Să stabileşti obiective înalte şisă îţi doreşti să fii un campion. Doar cei care îşi stabilesc obiective înalte şi cred în ei înşişi că pot deveni nişte campioni, o vor şiface. Încearcă întotdeauna, în toate pregătirea de zi cu zi, să te pregăteşti ca şi cum eşti pe locul doi şi trebuie să lupţi să ajungi peprimul, iar când joci s-o faci ca şi cum ai fi un campion.

Alex e fan Ronaldo

Burleanu l-a întrebat pe Alex care este este idolul lui, iar acesta a răspuns scurt: “Ronaldo, pentru că a muncit ca să ajungă acolo şi munceşte mereu”. Puştiul a recunoscut însă că deşi îl place pe CR 7, postul său preferat e cel de fundaş central.

A vizitat redacţia Adevărul

Rareş Dumitrache este sprijinit în activitatea sa de editorul coordonator al cotidianului Adevărul, Iulian Anghel. Acesta l-a invitat pe Rareş în redacţia ziarului, unde au stat de vorbă, iar juniorul a aflat mai multe despre meseria de jurnalist şi de tot ce implică ea.





Despre programul internaţional Fotbal pentru Prietenie

Programul internaţional de responsabilitate socială Fotbal pentru Prietenie este implementată de Gazprom începând cu anul 2013. Programul aduce împreună copii cu naţionalitate, sex şi abilităţi fizice diferite. Prietenia, pacea şi egalitate sunt valori-cheie promovate de către participanţii în programul Fotbal pentru Prietenie. Obiectivul programului este dezvoltarea toleranţeişi respectului pentru diferite culturi şi naţionalităţi între copiii din diferite ţări. Valorile-cheie promovate de participanţi sunprietenia, egalitatea, dreptatea, sănătatea, pacea, loialitatea, victoria, tradiţiile şi onoarea.