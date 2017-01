Războiul Stelelor: „Eroii de la Sevilla“ sunt de partea Armatei. Cine îl mai susţine pe Becali, în afara lui Duckadam

Proiectul Clubului Sportiv al Armatei de revitalizare a echipei de fotbal Steaua sub tutela Ministerului Apărării Naţionale n-a demarat încă, însă a câştigat deja fostele glorii roş-albastre de partea sa.

Marea majoritate a componenţilor echipei care a câştigat Cupa Campionilor Europeni în 1986 şi Supercupa Europei în 1987 au avut ieşiri publice în favoarea echipei Clubului Sportiv al Armatei. În acest moment, de partea lui Gigi Becali mai sunt doar Helmuth Duckadam, actualul preşedinte onorific al clubului din Liga I, respectiv Ilie Dumitrescu, care a lucrat şi el ca antrenor la clubul latifundiarului din Pipera. „După atâţia ani, timp în care Steaua a făcut cinste fotbalului românesc, vii tu şi vrei să o distrugi numai ca să nu mai fie a lui Becali. Ministerul să-şi facă echipă, să ajungă în Liga Campionilor, dar să nu distrugă Steaua pe care o cunoaşte toată Europa“, a spus fostul portar. „ FC Star Bucureşti, aşa cum se va numi, echipa asta, a continuat ce a fost înainte. Societatea asta, Star, e continuatoarea vechii Stele. Eu o să ţin cu Star!“, a spus şi Ilie Dumitrescu.

De partea cealaltă se află atât foste glorii angajate în proiectul Ministerului Apărării Naţionale, precum Marius Lăcătuş, Adrian Bumbescu, Teodor Anghelini, Radu Troi, Lajos Sătmăreanu sau Florică Voinea, contestatarii tradiţionali ai lui Gigi Becali, precum Tudorel Stoica sau Gabi Balint, cât şi foşti jucători care, deşi s-au declarat neutri, înclină mai mult către proiectul Clubului Sportiv al Armatei. În această categorie se află nume precum Emeric Ienei, Anghel Iordănescu, Miodrag Belodedici, Marin Radu II, Mihail Majearu sau Ilie Bărbulescu, în timp ce Dan Petrescu sau Ladislau Bölöni nu şi-au exprimat încă o părere. Un caz special este cel al fostului selecţioner Victor Piţurcă.

A fost ani de zile aliatul lui Becali, până când acesta l-a „turnat“ în „Dosarul Valiza“, proces în urma căruia tehnicianul s-a ales cu o condamnare cu suspendare. De atunci, fostul atacant şi latifundiarul sunt duşmani de moarte, iar Piţurcă îl susţine acum până în pânzele albe pe juristul Florin Talpan. „Eu, personal, o să încerc să intervin. Să vedem, am discutat şi cu Tudorel Stoica, şi cu alţii, mergem şi la ministru. Lăcătuş trebuie să facă eforturi, chiar şi financiare, să vorbească cu avocaţi sportivi, să reia de la început tot ce s-a întâmplat. Nu trebuie să se mulţumească cu echipa în Liga a IV-a. Steaua trebuie să revină acolo unde îi e locul, în prima ligă, că de acolo a fost furată. Eu o să pun pe tapet lucrul ăsta în perioada următoare, pentru că dacă tot nu am ce face, măcar să ajut clubul Steaua Bucureşti. Îi bat la cap pe toţi băieţii să se implice, pentru că asta a fost echipa noastră, cu această echipă am obţinut celel mai mari performanţe“, a declarat Piţurcă.

Scandalul a început încă din 2008

Florin Talpan a explicat şi motivele pentru care palmaresul Stelei se află încă la Clubul Sportiv al Armatei şi nu la gruparea lui Becali. „Nu există niciun act prin care s-a cedat, cu titlu gratuit sau oneros, palmaresul Clubului Sportiv al Armatei privind fotbalul. Prin urmare, palmaresul aparţine prin lege Clubului Sportiv al Armatei, neexistând dovada cesiunii acestuia. Singurul act încheiat între Clubului Sportiv al Armatei şi Asociaţia Fotbal Club Steaua a fost acel protocol din 1999, care nu prevedea nimic în acest sens“, a spus Talpan. De altfel, Becali simţea că poate pierde palmaresul încă din decembrie 2008, când reprezentanţii MApN au mers la Liga Profesionistă de Fotbal pentru a cerceta actele referitoare la privatizarea echipei. „Ok, să-mi ia palmaresul şi numele, dar palmaresul până în 2003, că n-am nevoie de el. Doar n-or să vrea şi munca mea?“, spunea Becali la vremea respectivă.

Liga Profesionistă de Fotbal şi Federaţia Română de Fotbal i-au răspuns oficial lui Florin Talpan, susţinând că nu există temei legal pentru excluderea din Liga I a echipei lui Gigi Becali, chiar dacă aceasta îşi va schimba denumirea. La 21 decembrie, Curtea de Apel Bucureşti i-a interzis omului de afaceri să mai folosească numele „Steaua” şi „Steaua Bucureşti” în denumirea societăţii comerciale care administrează clubul de fotbal, SC Fotbal Steaua Bucureşti SA, şi în cea a echipei FC Steaua, înscrisă la asociaţiile şi federaţiile sportive.



Hagi: „Piţurcă dă afară jucătorii, iar Becali e cu bătaia“

Dacă la momentul actual Gheorghe Hagi s-a declarat neutru, în urmă cu 15 ani „Regele“ era foarte vehement împotriva lui Gigi Becali. „S-a dorit ca Steaua să ajungă proprietatea cuiva, pe bani puţini. Imaginea clubului a fost denigrată, să spui că n-are valoare, că n-a produs nimica, n-a produs bani. Au eliminat Adunarea Generală, ăsta a fost scopul lor în ultimii ani. Nu a mai ştiut nimeni când a fost Adunarea Generală, dar ei au semnat actele. Lucrurile astea trebuiau făcute prin vot, dar nu s-a întîmplat aşa“, a spus Hagi într-o emisiune moderată de Marius Tucă, în aprilie 2002. „Păunescu e cu actele, Piţurcă dă afară jucătorii, iar Gigi Becali e cu bătaia“, a descris el modul în care se urmărea preluarea.