Potlogăriile lui Dumitru Dragomir în Epoca de Aur: „Am băgat în teren 11 tineri care vindeau gogoşi sau mulgeau vacile“

La cateva luni dupa Revolutie si cu ceva timp inaintea aparitiei Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir facea cateva marturisiri despre practicile intalnite in fotbalul romanesc in perioada comunista. Interviul este savuros si il are ca protagonist pe omul care avea sa conduca LPF. "Scorniceşti juca cu o echipă din Slatina. Această echipă pierdea toate meciurile cu 3-0. Dacă Scorniceşti pierdea meciul cu ei, cu 3-0, nu mai promova în B şi promova Flacra Moreni. Aveau nevoie de golaveraj. Nu ştia nimeni ce să facă şi am venit eu, profesionistul.

Le-am zis să ia carnetele de la Metalurgistu Slatina, găsim aici în Scorniceşti 11 tineri, îi punem să joace pe carnetele celor de la Slatina, noi nu facem contestaţie că suntem echipa care jucăm cu ei, le dăm oricât şi se consemnează rezultatul. Nu ştie nimeni, nici arbitri, nimeni. A fost iedea mea, genială idee. S-au dus, au luat carnetele pentru o sumă infimă, am găsit noi pe unii prin Scorniceşti care mulgeau vacile, brăzdari, lăptari, unii care vindeau gogoşi, i-am îmbrăcat în echipament şi au început jocul. Eu eram în probă de angajare la Scorniceşti.

La pauză, la 2-0 s-a întâmplat ceva incredibil. Ei puseseră maşini din 30 în 30 de kilometri, că staşiile de atunci nu băteau mai mult şi un miliţian, în loc să zică 2-0, a zis că este două - zero, al nostru a înţeles 9-0 şi s-a cerut să dea 18 goluri peste şi aşa s-a făcut 18-0 şi râsul României. Dar, de fapt, acest 18 - 0 a fost un aranjament. Aşa a promivat Scorniceşti în Divizia B", a dezvăluit Dumitru Dragomir.