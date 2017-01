VIDEO O cunoscută tenismenă s-a retras! „Corpul meu a cedat“

Nadia Petrova a ajuns până pe locul 3 WTA, a jucat semifinale la Paris îîn 2003 şi 2005, a câştigat 13 titluri WTA şi 12 milioane de dolari di tenis, însă a decis, la 34 de ani, să renunţe la sportul-alb.

Ea nu mai jucase, de altfel, de la începutul lui 2014.

"Am încercat să revin la o formă bună, să fiu activă. Am muncit foarte mult, dar de fiecare dată când am încercat să revin în circuit, corpul meu a cedat. Este greu atunci când ai mereu dureri şi trebuie să joci la cel mai înalt nivel. În 2013, m-am accidentat la şold şi apoi mi-am pierdut mama. Am fost la pământ din punct de vedere emoţional. Am decis să iau o pauză pentru a mă recupera fizic şi mental. Am revenit în februarie 2014, dar eram cu gândul la orice altceva numai la tenis nu, iar corpul nu-mi transmitea semnale pozitive. Mă simţeam inutilă...nu mai eram jucătoarea de altădată.

Toţi sportivii profesionişti sunt perfecţionişti, vor să dea 100%. Dar pentru a realiza performanţe trebuie să te concentrezi doar pe jocul tău şi nu pe aspecte fizice care te deranjează. Am avut un ultimă încercare la finele anului 2016, dar nu a mers. Corpul te anunţă că nu se mai poate. Aşa că e vremea să îmi închei cariera.

Vreau să încep un nou capitol din viaţă, să petrec mai mult timp cu cei dragi. Am de recuperat mulţi ani. Vreau să-mi întemeiez o familie, să mă bucur de lucrurile de care nu am avut timp atunci când eram în circuit. Mă voi dedica şi sportului, prin intermediul unor acţiuni caritabile. Inima mea va rămâne mereu alături de tenis", a declarat rusoaica pentru site-ul WTA, citat de prosport.ro.