Numere de magie şi vedete la turneul de tenis Dr. Oetker Junior Trophy

Cei mici s-au bucurat de numerele de iluzionism ale magicianului Verdini şi au aplaudat momentele artistice oferite. De asemenea, toţi participanţii prezenţi la petrecere au degustat torturile turneului făcute cu ingrediente pentru prăjituri de la Dr. Oetker, pizza Guseppe, Paula Pudding şi Bambino Party de la Angelli.

Prezentatoarea TV, Stela Popa Dungaciu, a fost încântată de atmosfera plăcută pe care a găsit-o la Centrul Naţional de Tenis din Capitală.

“Sportul este un bun ambasador pentru România, dar ajută mult şi mental. M-am umplut de energie pozitivă văzând ce faceţi pentru aceşti copii. Am şi eu un băieţel, pe care o să-l duc să facă sport. Plus că îşi doreşte să aibă o mamă frumoasă, lucru ce se poate întreţine tot prin sport. Apoi am să îl aduc pe pisicul meu să facă cunoştinţă cu Văcuţa Paula, un personaj care mă poate inspira chiar şi pentru o viitoare carte”, a declarat Stela Popa Dungaciu în cadrul Kids Day Paula Pudding.

Frumoasa prezentatoare a ştirilor de la TVR 2 a schimbat câteva mingi cu Văcuţa Paula, cu copiii prezenţi la cea de a şasea ediţie a Dr. Oetker Junior Trophy şi cu fostul căpitan nejucător al echipei de Fed Cup a României, Alina Tecşor.

La cea de a şasea ediţie a Dr. Oetker Junior Trophy, competiţie internaţională din cadrul Tennis Europe, categoria 1, care are loc în cursul acestei săptămâni, concurează 210 sportivi din 25 de ţări.