Noi dezvăluiri din lotul feminin de gimnastică: „Camera 3 de la Izvorani era un fel de beci al torturii. Mădălina Blendea a fost aproape de septicemie!“

Asiana Peng, una dintre gimnastele care au făcut parte din lotul naţional până în decembrie 2015, şi-a continuat dezvăluirile. „Trei au fost cauzele, din pricina cărora nu ne-am împlinit visul: Am lucrat foarte mult pe durere, pregătirea fizică a fost foarte slabă, alimentaţia era precară, iar înfometarea a fost la rang de abuz. Şi pot să şi explic cu exemple concrete – toate fetele au avut parte de accidentări grave, unele s-au refăcut, altele trag şi acum să-şi revină. Pot să spun despre Ştefania Orzu, care nu mai putea să meargă când a plecat de la Izvorani, Cristina Vrabie a făcut operaţie la genunchi, Mădălina Blendea a fost aproape de septicemie. Mi-aduc aminte că le tot spuneam că mă durea piciorul, dar nu mă credeau şi lucram în continuare, pe durere, ca toate celelalte, de altfel. Ştiu că am fost la Medicover, de unde mi s-a recomandat o pauză de cel puţin două săptămâni, dar doctoriţa Beldie a spus că nu trebuie să fac pauză şi m-am antrenat cu dureri groaznice. Cum să minţi şi ce progrese să faci, când te dor mâinile, picioarele, şoldul, ce să înţelegi dintr-un exerciţiu la sol, sau la bârnă, pentru că nu ştii ce să urmăreşti mai întâi, să aterizezi în siguranţă, să-ţi protejezi piciorul care te doare, să fii zâmbitoare, să nu uiţi continuările. Ce fel de oameni sunt antrenorii care urlă la tine, care te fac în toate felurile, începând cu mincinoasă şi continuând cu tot felul de invective? Eu n-am fost pălmuită, însă nu toate colegele au avut norocul meu! Pe lângă aceste trei cauze importante, care au dus la ratările din partea fetelor, mai erau şi umilinţele la care eram expuse – nu vreau să vorbesc de altcineva, decât de mine. Camera 3 de la Izvorani a fost pentru mine ca un fel de beci al torturii – era un apartament, de fapt, unde am stat aproape trei ani singură, pentru că Adela Popa le învăţa pe fete să nu mă bage în seamă. Aceasta era atmosfera la lot, dar nu toate gimnastele aveau parte de rele tratamente, unele erau în graţiile Adelei Popa şi aveau program preferenţial – când veneau părinţii în vizită la mine, eu aveam timpul limitat, pe când al colegei în cauză nu exista aşa ceva, ba chiar părinţii ei puteau rămâne la hotel, după o plimbare de-o zi, nu dau nume, nu mai are rost, acum. Vedeam şi cum se dădeau cadouri, pachete frumoase, iar antrenorii nici nu se mai fereau. Eu eram o copilă şi sufeream din pricina acestor nedreptăţi, dar nici nu consideram de cuviinţă să mă duc cu cadouri la antrenoare – credeam că aici am venit să facem performanţă adevărată“, a mărturisit Asiana Peng în revista Ilfov Sport.