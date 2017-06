Năstase tună şi fulgeră: „Vor să mă suspende din viaţa sportivă!“. Atac dur la adresa Federaţiei Internaţionale de Tenis

Ilie Năstase le-a înjurat pe britanice, la Mamaia, la duelul România – Marea Britanie din Fed Cup şi, aşa cum s-a vehiculat de la început, riscă să plătească scump pentru ieşirea sa nervoasă.





Chiar dacă bunul său prieten, Ion Ţiriac, dar şi alţi oameni din luma sportului-alb, au încercat să-i dea o mână de ajutor lui „Nasty“, venind cu declaraţii de susţinere pentru el, fostul lider ATP are semnale că Federaţia Internaţională de Tenis (ITF) va fi extrem de dur în cazul său.





Concret, Năstase a spus, potrivit news.ro, că ITF poate transforma suspendarea sa provizorie într-una pe viaţă.





Ce a spus?





„Eu am înţeles că vor să mă suspende din viaţa sportivă, dar nu ştiu că am 71 de ani. Ei cred că mai joc încă. Ei sportiv trebuie să mă suspende pe mine, altceva ce pot să-mi facă? Şi trebuie să mă suspende după regulamentul Cupei Federaţiilor, nu după Wimbledon şi Roland Garros şi toate prostiile pe care le-au băgat. Au şi ei un regulament, nu? Şi Cupa Davis are un regulament, fiecare turneu.





Ştiu că domnul Ţiriac a lucrat cu nişte avocaţi. Eu sunt de acord cu audierea publică, deşi n-am fost înştiinţat când ar trebui să aibă loc. Eu n-am ce să ascund, nu s-a văzut? A fost filmat, de ce anume să-mi fie frică? Dacă ar vrea să-mi ia viaţa, mi-ar fi frică, de altceva nu-mi e. Eu şi domnul Ţiriac vrem să fie totul transparent, dar ei nu vor asta. Asta e problema. Acum nu ştiu dacă vor accepta, de asta le-a şi trimis scrisorile“, a spus Năstase.