Montreal ne dă fiori: gimnaştii români vor concura la Mondiale în oraşul în care Nadia a intrat în legendă. Ce au spus

Ceea ce e însă îngrijorător e faptul că nimic nu vine din urma şi la Campionatele Mondiale de la Montreal (2-8 octombrie), speranţele României la medalii vor fi legate de vechea gardă formată din Marian Drăgulescu (36 de ani), Cătălina Ponor (30 de ani) şi Larisa Iordache (21 de ani).





De notat faptul că, la masculin, România trăieşte de ani buni exclusiv prin rezultatele lui Drăgulescu, sportiv care, la un moment dat, mai precis în 2005, îşi anunţase retragerea din activitate. De atunci însă, „Marocanul“ a cucerit 11 medalii în diferite competiţii.





Înaintea plecării spre Montreal, vedetele României au vorbit la Digi Sport despre Campionatele Mondiale şi despre şansele lor de a ajunge pe podium.





Ce au spus?





*Marian Drăgulescu: Ieri, am făcut un antrenament foarte bun, am reuşit să trec prin toate elementele din exerciţiu şi e OK. Mai am cinci zile şi acolo şi sper să fie bine. Sper să mă simt bine la faţa locului, aparatele să fie bune, să nu mă deranjeze piciorul şi să fac aşa cum îmi doresc. Dacă sunt OK pot să fac şi sărituri, şi sol. Mi-am dorit foarte mult să văd sala şi să concurez unde Nadia a luat primul 10. E prima oară când concurez la un concurs de gimnastică într-un stadion. O să fie frumos, ne vom întâlni şi cu Nadia, ambasadoarea evenimentului, şi cred că va avea o însemnătate aparte, cel puţin pentru români. Orice medalie e bună în palmares, iar la fiecare competiţie încerc să vin cu cel puţin o medalie. Mai e mult până la Tokyo (n.r. – Jocurile Olimpice), inclusiv de îmbunătăţit exerciţiile, atât la sol, cât şi la sărituri. E încă un concurs important în anul acesta şi, în drum către Tokyo, orice competiţie şi orice rezultat e benefic pentru a merge mai departe cu încredere, motivaţie. E al 12-lea Campionat Mondial pentru mine şi orice medalie câştigată aici e ceva frumos.





Cătălina Ponor: În 2011, a fost ultimul meu Campionat Mondial. Va fi interesant, pentru că e un campionat unde sunt şanse egale de câştig sau de ratare, pentru că nu ştii niciodată ce se poate întâmpla. Concursul e concurs. În primul rând, îmi doresc să rămân sănătoasă pentru ca să-mi pot face exerciţiile, aşa cum le-am făcut şi la antrenament. Mă duc cu încredere şi eu zic că o să iasă bine. Pe continentul nord-american, în 2003, la Anaheim, am plecat cu zero şanse de câştig şi am venit acasă cu trei medalii de argint. Îmi doresc şi acum să plec cu zero şanse de câştig şi să revin triumfătoare. Sinceră să fiu, dacă voi prinde o finală la sol, voi fi mulţumită, însă voi încerca să mă lupt cât pot de mult pentru medalia de la bârnă, pentru că acolo şansele sunt mult mai mari. Dar, cu siguranţă, dacă voi intra în finală la sol, voi încerca să lupt cât pot de mult.





*Larisa Iordache: Sper ca la acest Campionat Mondial să fac totul cum am făcut la antrenamente şi sunt sigură că totul va fi bine. E un nou început pentru mine, un pas foarte important pentru a-mi dovedi mie, în primul rând, cât pot eu să fac, cât mai am de făcut pentru a ajunge acolo unde îmi doresc cu adevărat. Eu sper să mă bucur din tot sufletul, să dau culoare gimnasticii, aşa cum de fiecare dată mi s-a spus că o fac. Simt o emoţie foarte pozitivă, pentru că acolo va fi Nadia şi sunt sigură că toţi oamenii care vor veni să ne vadă, ne susţin şi sunt alături de noi. Sper să fie totul bine, pentru că de-aia ne-am pregătit atât de mult, vrem să arătăm tot ce am antrenat.