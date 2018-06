Mihaela Buzărnescu, batjocorită de Federaţia Română de Tenis! Cum a fost umilită sportiva chiar de cei care ar fi trebuit să fie preocupaţi de soarta ei

Tatăl ei, cel care i-a călăuzit paşii în tenis, a povestit un episod incredibili, petrecut chiar anul trecut. "Din păcate, nu am fost bine priviţi la Federaţia Română de Tenis... Era pe principiul Mihaela a fost ce-a fost (campioană europeană la junioare, campioană US Open la dublu în 2006 - n.red.), are o vârstă, nu mai urcă! Iar totul a culminat cu ce s-a întâmplat anul trecut la Openul de la Bucureşti, când am făcut cerere să primim un wildcard, dar am fost refuzaţi la noi acasă de maniera în care nu ni se mai răspundea la telefon", a povestit Mihai Buzărnescu pentru Fanatik, citat de ziare.com

"Deja începuse să aibă rezultate, era pe o pantă ascendentă şi le-am cerut un wildcard la turneul de la Bucureşti, pentru că punctele pe care Mihaela le-ar fi primit pentru un tur sau două ar fi ajutat-o foarte mult să urce în clasament la acel moment! Am fost la toţi, şi la preşedinte şi la vicepreşedinte... Iar Daniel Dobre, venit de două săptămâni ca director tehnic al FRT, m-a întrebat iritat de ce tot insist şi cer eu wildcard pentru Mihaela, că şi-aşa e bătrână, ce performanţe mai poate ea să facă!? Că el decide acolo cine intră pe tabloul de la Bucureşti şi că le va oferi wildcard altor jucătoare, mai tinere", a completat acesta.