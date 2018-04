„Mergea cu trenul opt ore pe zi pentru a ajunge la antrenamente“. Povestea impresionantă a egipteanului Mohamed Salah, eroul lui Liverpool contra Romei

Egipteanul de 25 de ani are o poveste de viaţă impresionantă, în care s-a luptat din răsputeri să ajungă fotbalist. Hamdi Nooh, primul antrenor al lui Mohamed Salah, a dezvăluit ce sacrificii a făcut jucătorul egiptean, pentru a practica fotbalul. Zilnic, Salah făcea naveta din localitatea Nagrig până la Cairo pentru a se antrena. Făcea câte opt ore pe drum şi aproape 300 de kilometri tur-retur. "Bătea cale lungă cu trenul. Mergea de la Nagrig la Basyoun, apoi spre Tanta, iar de la Tanta spre Cairo, unde se afla baza de antrenament a clubului. Am rămas mască când am aflat de unde vine. Avea parte de un drum anevoios până la antrenamente, dar toate acestea l-au făcut şi mai determinat să-şi îndeplinească obiectivele", a spus fostul antrenor al lui Mohamed Salah, Hamdi Nooh.

Pentru ca antrenorii de la fotbal si-au dat seama ca Salah are o şansă în fotbal, profesorii de la şcoală au acceptat ca acesta să vina doar doua ore la cursuri, pe baza unui acord semnat si de parinti. Pasul la echipa mare l-a facut in 2010, la 18 ani, dupa o decizie importanta a antrenorului de la juniori, care i-a schimbat locul in teren. Din fundas stanga, Mohamed Salah a fost transformat in mijlocas dreapta, si a inceput sa marcheze pe banda rulanta.

Remarcat de Basel

În 2012, 74 de persoane au murit pe stadionul din Port Said, in urma unor violente izbucnite dupa un meci de fotbal. O tragedie de neimaginat care a oprit pentru o perioada fotbalul in Egipt.

La scurt timp după incident, clubul elvetian Basel a decis sa organizeze un meci caritabil cu nationala U23 a Egiptului. A fost marea sansa a lui Salah, care desi a jucat doar in repriza a doua, a reusit sa le ia ochii elvetienilor. Basel l-a invitat in Elvetia, pentru o saptamana de antrenamente, care s-a concretizat cu un transfer - primul contract in fotbalul european pentru Mohamed Salah.

Pentru Salah, Basel a reprezentat o rampă de lansare, mai ales ca echipa era o prezenta obisnuita in competitiile europene.In primul sezon la Basel, Salah a jucat sferturi de Europa League, apoi, in sezonul urmator, in UEFA Champions League, intr-o grupa din care au mai facut parte Chelsea, Schalke si Steaua Bucuresti.

Mourinho n-a stiut ce sa faca cu el

Forma bună arătata de Salah a atras atenţia celor de la Chelsea, unde Jose Mourinho căuta un mijlocaş dreapta, Portughezul n-a avut însă niciun pic de răbdare cu el şi transferul a fost socotit un eşec.

Salah a fost imprumutat de Chelsea la Fiorentina, iar mai apoi la AS Roma, echipa care avea sa il transfere definitiv, pentru 15 milioane de euro.Salah s-a simtit excelent la Roma - a marcat 29 de goluri in doua sezoane pe Olimpico, iar echipa s-a clasat anul trecut pe locul 2 in campionat, intr-un fotbal dominat autoritar, de ani buni, de Juve. Din Cetatea Eternă, Mo Salah a ajuns la Liverpool, care a plătit 42 de miliaoane de euro pentru el.

Omul care a unit o naţiune

Ascensiunea lui Salah s-a simţit şi la echipa naţională a Egiptului, care s-a calificat la Mondiale, după o pauză de 28 de ani, iar golul decisiv a fost marcat chiar de jucatorul lui Liverpool, in minutul 90+4 al barajului cu Congo. Victoria s-a sarbatorit in strada, si a fost mai mult decat bucuria fotbalului. Natiunea divizata a Egiptului s-a unit pentru o seara intr-o fericire comuna, intr-o perioada de maxima tensiune sociala. Pentru bucuria pe care a adus-o in Egipt, cu golul sau de calificare la Mondial, Salah a primit cadou din partea unui om de afaceri o vila de lux. A vândut-o si a donat toti banii localitatii in care s-a nascut.

Pentru nationala Egiptului, aceasta este abia a 3-a participare la un campionat mondial, dupa cele din 1934 si 1990. Nationala lui Salah e in grupa cu Rusia, Uruguay si Arabia Saudita.

