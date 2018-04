Liga Campionilor- Juventus caută revanşa, Real vrea un nou record

În mai 2017, spaniolii au spulberat “Bătrâna Doamnă” cu un categoric 4-1, la Cardiff, dar situaţia celor două echipe era semnificativ diferită. Real traversa un moment magic, lucru care nu mai e valabil acum, echipa lui Zidane fiind pe locul trei în campionat, la mare distanţă de FC Barcelona. Real a părăsit şi Cupa Spaniei, astfel că salvarea sezonului nu poate veni decât din Liga Campionilor, acolo unde “galacticii” ţintesc un nou record.

Dacă vor triumfa şi la Kiev, pe 26 mai, elevii lui Zinedine Zidane vor bifa al treilea succes consecutiv în cea mai importantă competiţie intercluburi. Real e campioana Europei în 2016 şi 2017, singura echipă care a cucerit trofeul de două ori la rând, în noul format.

Până atunci însă, urmează o dublă de foc cu Juventus, fomaţie care domină campionatul Italian în ultimii şase ani şi care acum are şi experienţa unui duel pierdut clar în faţa Realului.

“Mai rău decât la Cardiff nu poate să fie, însă atunci am comis marea eroare de a avea exces de încredere. Ştiu sigur că voi trăi alte câteva nopţi mai complicate ca de obicei din cauza lui Cristiano. Ştim şi că înfruntăm cea mai bună echipă din lume. Are atâta calitate încât un nume sau altul schimbă foarte puţin. Portarul şi apărarea adversă au mereu o misiune ingrată. E mai bine că vom juca în dublă manşă, aşa am scos Barcelona. Avem ceva şanse, pentru că suntem ambiţioşi şi cu jucători cu multă istorie în spate. Vom fi un adversar complicat, nu ştiu dacă e invincibil în 180 de minute, trebuie s-o arătăm. Antrenorul se gândeşte de mult la acest duel”, a declarat portarul Gianluigi Buffon, care a împlinit în ianuarie 40 de ani, dar nu a câştigat niciodată Liga Campionilor şi, dacă nu se răzgândeşte în privinţa retragerii, aceasta ar fi ultima şansă pentru el.

Juventus este într-o perioadă foarte bună, distanţându-se de Napoli în competiţia internă şi păşind apăsat spre al şaptea titlu de campioană. Juve a pierdut pe teren propriu un singur meci în ultimele 75 de partide, cu Lazio în octombrie, ceea ce spune totul despre forţa torinezilor în faţa propriilor suporteri.

Cele două formaţii s-au întâlnit şi în 2015, în semifinale. Atunci a câştigat Juventus, după 2-1 la Torino şi 1-1 la Madrid, consemnând ultima eliminare a Realului din Liga Campionilor.

Liga Campionilor, sferturi de finală

Azi:

Juventus - Real Madrid 21.45

Sevilla - Bayern Munchen 21.45

Mâine

Barcelona – AS Roma 21.45

Liverpool – Manchester City 21.45