Jean Pădureanu a murit. "Sunt sărac lipit pământului", spunea Tata Jean

Fostul preşedinte al Gloriei Bistriţa, Jean Pădureanu, cel mai longeviv conducător de club din fotbalul românesc, supranumit ”Lordul”, a încetat din viaţă vineri noaptea, la vârsta de 80 de ani, scrie Timp Online, citat de News.ro.

În ultima vreme, Pădureanu a fost internat la Secţia de Oncologie al Spitalului Judeţean Bistriţa, el suferind de un cancer generalizat, care s-a adăugat altor boli pe care le-a purtat pe picioare de-a lungul vremii: diabet, probleme cardiace, Alzheimer.

Recent, i-a fost detectat recent un cancer la ficat, iar boala s-a extins într-o metastază, era hrănit doar prin perfuzii, reuşea numai să bea apă, iar comunicarea cu cei din jur a devenit aproape imposibilă.

Lui Pădureanu i s-a administrat în mod constant morfină pentru a-i mai atenua din dureri şi avea rare momente în care îi recunoştea totuşi pe cei din familie.

Cel poreclit Lordul sau Tata Jean, a fost unul dintre fondatorii Cooperativei, sistem prin care echipele îşi împărţeau punctele. Pădureanu susţine însă că nu a avut niciun beneficiu material consistent, după o viaţă petrecută în fotbal.

Născut în 1936, la Băileşti, în judeţul Dolj, fotbalistul Jean Pădureanu a evoluat la Craiova şi la CSA Steaua, dar a fost adoptat de Bistriţa, pebntru care a evoluat în perioada 1954-1970, devenind în 1964 şi vicepreşedinte al clubului. Ajuns între timp preşedinte, Pădureanu a contribuit la promovarea echipei în 1990, a menţinut formaţia vreme de 21 de ani în prima ligă timp în care a cucerit o Cupă a României (1994) şi un loc 3 (2003), participând cu Gloria în cupele europene. Pentru un scurt timp, a fost preşedinte şi la Rapid. În 1996, Bistriţa juca acasă cu Fiorentina şi scotea un 1-1, rezultat prestigios pentru formaţia ardeleană.

"Această echipă m-a hrănit atât psihologic, sufleteşte, dar şi la propriu în toţi aceşti ani. Singurul cîştig concret este că am reuşit să fac o cantină la echipă din 1974, care nu s-a închis măcar o zi. Acolo am mîncat pînă în ziua de astăzi, şi acesta este, probabil, unul din motivele pentru care sînt încă printre voi. În plus, de la echipă, am primit mereu un salariu decent, liniştea zilei de mîine şi, după cum îţi spuneam, am avut mîncarea asigurată. A, şi încă ceva, ca să nu vă mint! În fiecare an reuşesc să mai fac vin în nişte butoaie, care într-un final ajung la protocol. La sfîrşitul zilei rămîn cu aceste lucruri şi cu hainele cu care mă îmbrac. Este tot ce am cîştigat eu ca avere de pe urma Bistriţei.

Acum doi ani am primit o maşină de la Heinrich Schorsch, dar vă rog să mă credeţi că nu am condus-o nici măcar 5 metri! Ce marcă este? Probabil veţi rîde, dar habar nu am! Am colegi şi oameni în club care mă ajută să merg în deplasări sau la aeroport, iar pentru mine acesta este un ajutor foarte mare. Şi dacă tot îmi fac declaraţia de avere, vă spun că mai am în Bistriţa un apartament care acum este sub sechestru după dosarul cu transferurile şi un apartament în Bucureşti, cumpărat de la Dumitru Dragomir în urmă cu foarte mulţi ani pe suma de 13.000 de dolari. Să nu vă imaginaţi că am avut acei bani, i-am plătit în rate anuale a cîte 1.000 de dolari şi îi mulţumesc şi astăzi că a acceptat", spunea Pădureanu într-un itnerviu acordat Gazetei Sporturilor în 2012.

La 4 martie 2014 a fost condamnat la 3 ani şi patru luni de închisoare în "Dosarul Transferurilor", fiind găsit vinovat de către instanţă pentru declararea unor sume mai mici în cazul transferurilor fotbaliştilor Ionel Ganea şi Lucian Sânmărtean la cluburile VfB Stuttgart, respectiv Panathinaikos Atena. A fost eliberat condiţionat după un an şi trei luni, în perioada detenţiei fiind grav bolnav.

"Sută la sută am făcut puşcărie degeaba. Dar de vreme ce legiutiorii au zis că am fost vinovat, nu-i pot eu contrazice. Dimpotrivă, sunt sărac lipit pământului. Aştept mila prietenilor. Toţi banii pe care îi am în buzunar sunt 40 de lei. Aştept cu Romică să ne intre pensiile. Banii care mi-au trecut prin mână i-am folosit la activitate. Dar foame n-am răbdat, e adevărat. Pe unde mă duceam mă aşteptau cu un grătar, alţii îmi aduceau alimente acasă. Rău nu am dus-o, dar nu pe măsura părerii multora din oraş, care ziceau că-s putred de bogat. Nu le doresc decât să fie bogaţi ca mine şi atunci o să ajungă cerşetori. Concluzia e că n-am fost pus pe furat, am fost pe activitate şi vrând nevrând a mers activitatea", spunea Pădureanu în 2015, într-un interviu acordat pentru sportulbistritean.ro în 2015.