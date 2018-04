Iulian Stamate a revenit cu gânduri mari: Poate face istorie în cupele europene

Asta după ce mai bine de şase luni renunţase la handbal şi a făcut muncă de birou la CSM Bucureşti.

Cum pasiunea pentru sport era prea mare, Stamate, stâlpul defensivei naţionalei României din ultimul deceniu, a decis să revină pe teren şi a acceptat oferta celor de la Turda. Iar alegerea s-a dovedit a fi una foarte bună: Potaissa este pe locul doi în campionatul intern, iar pe plan european echipa e la un pas de o mare performanţă.

Clujenii au trecut în dublă manşă de norvegienii de la Bergen în Cupa Challenge, iar acum îi aşteaptă pe islandezii de la IBV Vestmannaeyjar pentru a se bate pentru finală.





" Mă bucur că am revenit în rolul de jucător. M-am reacomodat repede, am dat jos rapid cele câteva kilograme în plus, în rest handbalul nu se uită aşa uşor în doar şase luni. M-a ajutat şi faptul că mă ştiam cu majoritatea colegilor de la Turda. Avem un lot omogen, cu dubluri pe toate posturile şi cred sincer că e posibil să câştigăm Cupa Challenge", a mărturisit Iulian Stamate, unul dintre cei mai buni oameni ai Potaissei în ”dubla” cu nordicii.