Ionuţ Lupescu a încheiat turneul electoral: "Săptămâna viitoare iese soarele în fotbalul românesc"

La finalul turneului electoral, Lupescu a trimis un mesaj video pe Facebook.

“Astăzi am vizitat ultima reşedinţă de judeţ în turneul naţional pentru preşedinţia FRF. Vreau să vă spun că sunt deosebit de încântat, din mai multe puncte de vedere: în cadrul întâlnirilor din aceste aproape două luni am revăzut prieteni dragi, cu care am lucrat, dar am întâlnit şi oameni noi, iar discuţiile pe care le-am avut cu ei, modul în care am relaţionat, îmi confirmă că am luat decizia corectă, aceea de a mă întoarce în fotbalul românesc.

Ionuţ Lupescu este încrezător că va fi învingător în cursa pentru şefia FRF. ”Am avut dezbateri şi am identificat multe idei bune pe care, cu siguranţă, le vom pune în aplicare în programul pe care, împreună, l-am realizat. Aş vrea să le mulţumesc tuturor celor care m-au ajutat, tuturor celor care m-au primit în casele lor şi aş vrea să le mulţumesc şi românilor care, indiferent că eram pe stradă, la un restaurant sau într-o benzinărie, au fost alături de noi. Sincer, eu ştiam deja că Generaţia de Aur este iubită de români, dar nu mi-am imaginat că eu şi colegii mei suntem iubiţi atât de mult.

Lupescu se declară pregătit să înceapă reconstrucţia fotbalului după alegeri. ”Încă o dată mii de mulţumiri tuturor şi vreau să ne vedem săptămâna viitoare, pe 18 aprilie, şi în special după aceea, pentru că avem foarte multe lucruri de implementat. Am plecat pe ninsoare, lapoviţă, ger şi vânt, şi iată că ne întoarcem pe o vreme însorită. Cu siguranţă, săptămâna viitoare, va ieşi soarele şi în fotbalul românesc”, a spus Lupescu.