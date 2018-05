INTERVIU Cristina Neagu e gata de marea confruntare din Liga Campionilor: „Gyor nu mai e o sperietoare!“

Cea mai bună handbalistă a lumii a fost descrisă în termeni elogioşi pe siteul Federaţiei Europene de Handbal: un talent ieşit din comun, un braţ exploziv, o înţelegere perfectă a jocului şi un IQ handbalistic superior, ce o pot transforma într-un antrenor de top după retragere. Neagu e o bătaie de cap pentru toţi antrenorii adverşi, mai scrie EHF, iar orice marcaj suplimentar la această jucătoare le permite coechipierelor sale, Gullden, Kurtovici sau Hagman, să facă diferenţa.



Cristina, cum vezi tu meciul cu Gyor?

Cristina Neagu: Cred că şansele sunt 50-50. Chiar dacă Gyorul joacă acasă şi va avea în spate publicul, nu cred că e aceeaşi echipă din anul trecut. Nu mai e sperietoarea de altădată. Am jucat împotriva lor de două ori în grupe, am câştigat acasă, am pierdut la ele, dar am demonstrat că putem face faţă oricărei echipe din lume.

De la acele meciuri, Gyor a pierdut două jucătoare importante, Nora Mork şi Zsuzsanna Tomori. Avantaj CSM?

Clar sunt două jucătoare valoroase şi absenţele lor vor conta. Cred însă că important este să ne facem noi jocul, să respectăm tactica. Trebuie să avem încredere mare în forţele noastre, să nu cedăm nicio clipă.



Unde vezi tu cheia meciului?

Cel mai mult contează apărarea, pentru că în astfel de meciuri se înscriu puţine goluri, e multă presiune, tensiune pe toate jucătoarele. Cu apărarea se câştigă trofee. Atacul este spectaculos, place spectatorilor, însă cu apărarea se câştigă trofee, asta va fi decisiv. Dacă vom reuşi să nu luăm mai mult de 20-22 de goluri, probabil că avem o şansă foarte mare să câştigăm partida. Noi vom încerca, ne dorim foarte mult trofeul, dar mai sunt acolo alte trei echipe care îşi doresc la fel de mult ca noi să câştige. Cred că e cel mai echilibrat Final Four din ultimii ani şi toate echipele pornesc cu aceeaşi şansă. Trebuie să ai şi puţin noroc şi să ai portari în formă. La astfel de meciuri se înscriu puţine goluri şi orice minge apărată este foarte importantă.



Veţi juca împotriva lui Martin Ambros, antrenorul naţionalei României. Cum vezi acest duel?

Îl ştiu pe Ambros foarte bine, e un antrenor valoros, care ştie cum să pregătească un meci cu o asemenea încărcătură. E foarte riguros, meticulos şi sunt sigură că a gândit un plan tactic prin care să ne surprindă. Vom vedea.



Te aştepţi la un marcaj special?

CSM Bucureşti nu este o echipă care să stea într-o jucătoare. Când am jucat la Metz au încercat un marcaj mai agresiv a mine, dar în acel moment au apărut alte jucătoare care au pus presiune pe adversare.



Poate CSM-ul să treacă de Gyor şi să câştige finala de duminică?

Obiectivul sezonului era să ne calificăm în Final Four, acum e îndeplinit. A fost un sezon greu în care am avut meciuri foarte bune, dar şi foarte slabe, acum iată-ne ajunşi în cel mai important punct, în Final Four-ul de la Budapesta. Ne fixăm alte obiective acum, pentru că ne dorim acest trofeu, însă trebuie să ştim că va fi o competiţie extrem de grea. Cred că obiectivul major este să învingem Gyor în semifinale, apoi, ajunşi în finală, orice se poate întâmpla.



CSM-ul schimbă liniile după acest turneu

Handbalistele Dragana Cvijici, Jovanka Radicevici şi Andrea Lekici, toate de la Vardar Skopje, vor evolua din sezonul viitorul la CSM Bucureşti. Pleacă Isabelle Gulden, Gnosianne Niombla şi Camille Ayglon. După trei ani la CSM Bucureşti, Bella Gulden a transmis un mesaj emoţionant: “Vreau să închei aici totul la înălţime, cu a doua victorie pentru noi în Liga Campionilor! În ultimii trei ani, am considerat Bucureştiul ca fiind casa mea. Cred că a fost alegerea potrivita când am lăsat Viborg pentru Bucureşti, s-a dovedit a fi una dintre cele mai bune decizii din viaţa mea. Cred că am crescut mult ca jucătoare, dar mai ales ca om”, a spus Gullden, care va juca la Brest, în Franţa.



Liga Campionilor



Semifinale, sâmbătă

Gyor ETO – CSM Bucureşti 16.15

Vardar Skopje – Rostov-Don 19.00

Duminică

Finala mică 16.15

Finala 19.00

Meciurile sunt transmise pe DigiSport şi TelekomSport