INTERVIU O altfel de Simona Halep: "Nu port aur galben, ador rochiile şi pantofii cu toc!" Care este meciul în care n-ar mai fi ieşit de pe teren

Simona Halep şi-a dezvăluit o parte dintre preferinţele ei extra-sportive, într-un interviu acordat revistei Harper's Bazaar, Simona a spus ce haine îi place, ce bijuterii poartă, când ar vrea să renunţe la cariera profesională şi care sunt modelele sale.

"}mi plac foarte mult bijuteriile, dar de fiecare dată când îmi cumpăr, mă rezum la modele clasice şi discrete, nimic flashy. Îmi place sa asociez ceasul cu bijuterii in aceeasi nuanta. Nu port niciodata aur galben, il prefer pe cel roz

Imi plac pantofii cu toc si-mi plac rochiile. Cred ca doar in 10% din timp am ocazia sa le port, asa ca incerc sa profit de fiecare moment. Nu-mi plac combinatiile de piese sportive cu elemente sofisticate, incerc sa separ complet tinutele pentru antrenamente si meciuri de cele pentru ocazii

Am o bratara-talisman pe care o port tot timpul. De obicei este rosie. Pe prima am cumparat-o la Roland Garros in 2014, cand am ajuns in finala. Si de atunci imi tot cumpar de la acelasi brand, pe diverse culori, si le port la meciuri. Am impresia ca-mi poarta noroc si-mi dau incredere. Garderoba mea off-court este compusa in mare parte din pantofi sport, jeansi, tricouri si camasi. Nu am renuntat niciodata la o piesa dupa doar un sezon de purtare.

Victoria impotriva Serenei Williams. Nu mai voiam sa ies de pe teren, mi-as fi dorit sa raman mereu acolo. A fost un moment special, cea mai mare victorie din cariera. Si cumva am anticipat acea victorie. Inainte de a intra pe teren ma simteam foarte increzatoare, simteam ca pot s-o bat, ceea ce nu prea simtisem inainte. Pe parcursul partidei simteam ca joc foarte bine si ca mental sunt puternica. si totul s-a legat.

Justine Henin pentru ca are si inaltimea mea si mi-a placut dintotdeauna stilul ei de joc. Roger Federer, care este, cred, modelul tuturor tenismenilor pentru eleganta si pentru felul in care reuseste sa se concentreze atunci cand joaca. Nu stiu daca mi-as dori totusi sa prind varsta lui pe teren, pentru ca visez sa-mi fac la un moment dat familie si copii. Asa ca pe la 30 sau 30 si un pic de ani trebuie sa ma gandesc la retragere. Insa n-as putea da un verdict de pe acum. Iar cea de-a treia persoana care m-a motivat si ambitionat este Serena Williams"

Citeşte AICI integral interviul acordat de Simona Halep în Harper's Bazaar. Poze inedite şi spectaculoase cu ea