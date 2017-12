INTERVIU Alexandru Dedu, preşedintele federaţiei de handbal, după ultimele acuze: „Ambros are libertate totală“

Adevărul: Am ieşit din optimi, ne-a bătut Cehia, care sunt concluziile dvs?

Alexandru Dedu: Un moment nu tocmai fericit pentru noi. Explicaţii cred că e prematur să oferim, ca şi primă impresie e posibil ca importanţa meciului să fii afectat câteva jucătoare şi randamentul lor. În acelaşi timp, nu contest arbitrajul în niciun fel, ci manierea domnilor de a arbitra, apropos de contact în jocul de handbal. Aproape o repriză să joci în inferioritate e greu.



A făcut Martin Ambros sau nu selecţia?

Le consider nişte critici sau atenţionări generate de un moment de frustrare, pe care fiecare înţelegem să îl trăim în felul lui. Să nu uităm că am câştigat patru meciuri şi am pierdut două, dintre care unul asumat. Pragmatic vorbind, evoluţia per ansamblu a echipei naţionale se înscrie în strategia pe care noi avem cu finalitate Tokyo 2020. Legat de selecţie, numai cine nu cunoaşte modul de a lucra al unui antrenor de talie mondială poate să spună că îi face cineva selecţia. Antrenorul Ambros are libertate totală legat de selecţie, de alcătuire a staffului, de program. Nu cred că cineva ar avea curajul să îi impună sau să îi facă selecţia.



Ungureanu, Manea, Curea. Puteau fi readuse la naţională?

Toate celealte trei sportive amintite s-au retras. Eu am avut o discuţie cu Oana Manea chiar după Europene şi am rugat-o să se mai gândească. Pe Paula am invitat-o la federaţie să stăm, să discutăm în urmă cu câteva luni. Este o decizie a unui sportiv şi e greu să revii asupra ei dacă nu eşti sută la sută. Eu am fost acolo şi ştiu ce înseamnă.



Martin Ambros rămâne până la Tokyo 2020?

Da, rămânem fermi strategiei adoptate.



Cum ne tratăm dependenţa de Neagu?

Eu îmi doresc să depindem de Cristina Neagu încă foarte mulţi ani de acum încolo. Cred că problema este pusă greşit şi nu îmi face plăcere să discut despre asta, dar repet, haideţi să ne bucurăm că e româncă şi că e cea mai bună din lume. E mai corect şi mai frumos să gândim aşa.



Echipa a terminat pe 10, în afara obiectivului, impus, locurile 1-8. Ce se întâmplă mai departe?

O să tragem nişte linii şi o să vedem.



În mod cert, nu Ambros a făcut selecţia. El vine în România cu o zi sau două înaintea partidelor, e rupt de realităţile handbalului nostru

Cristian Gaţu, fost preşedinte FRH