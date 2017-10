Halep la Singapore: „Fiecare meci de la Turneul Campioanelor va fi o finală, voi încerca să joc cel mai bun tenis.“ Ce a spus despre întâlnirea cu Caroline Garcia

“Sunt bucuroasă că am revenit aici şi sper să joc un tenis bun. Nu mă aşteptam să fie o jucătoare anume în grupa mea, ştiu că fiecare meci va fi greu. Voi fi concentrată la fiecare meci, fiecare meci va fi o finală şi voi încerca să joc cel mai bun tenis al meu”, a spus Halep, potrivit News.ro.

„În interiorul meu nu, doar că sunt foarte fericită, totul e la fel de normal, acum trebuie să muncesc şi mai mult să rămân acolo. Visul meu s-a împlinit, este cel mai tare sentiment pe care l-am avut în toată cariera mea. E frumos, încerc să mă bucur de acest moment, nu pot descrie în cuvinte ce simt, dar acum când intru pe teren sunt fericită“, a spus Simona Halep, sâmbătă, la întâlnirea cu presa, potrivit gsp.ro.

„Ziua în care am câştigat în faţa lui Ostapenko a fost cea mai frumoasă zi din cariera mea, iar când am mers acasă m-am întâlnit cu prietenii, cu familia, cu oamenii apropiaţi, am avut câteva cine cu ei. Am sărbătorit puţin, dar nu a fost o petrecere mare, aşa că aştept să termin acest turneu, să merg în vacanţă şi apoi o să fac şi o petrecere mai mare“, a răspuns sportiva română unei întrbpări referitoare la cât de mare a fost bucuria în ţară când a devenit numărul 1 mondial.

Referitor la întâlnirea cu Caroline Garcia, de luni, Halep a spus: „A jucat foarte bine în China şi a meritat acel titlu şi toate rezultatele pe care le-a avut în acest an şi merită să fie la Turneul Campioanelor. Sunt încântată că ne vom întâlni din nou, poate reuşesc să-mi iau revanşa".

"Va trebui să alerg mult. Toate fetele se mişcă foarte bine. Nu sunt jucătoare care lovesc puternic, Garcia joacă un pic mai în forţă. Vor fi meciuri foarte dificile, dar e normal atunci când ai în acelaşi loc cele mai bune opt jucătoare din lume care evoluează la un nivel incredibil", a explicat Halep, referindu-se la jocul celorlalte sportive din Turneul Campioanelor..