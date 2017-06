Halep la French Open: ce a spus Simona după o nouă victorie la Paris şi ce „plan diabolic“ are pentru Kasatkina

Simona Halep e pe drumul cel bun la Paris: două meciuri, două victorii, niciun set cedat, iar glezna afectată în finala de la Roma dă semne că rezistă fără probleme.





„Glezna e OK. Nu mai simt durere“, a confirmat şi Halep după calificarea în turul III. Potrivit Digi Sport, românca e mulţumită şi de felul cum a gestionat până acum momentele mai dificile de care s-a lovit în timpul confruntărilor cu Cepelova şi Maria. „Pare că sunt calmă, dar nu e chiar aşa. Lucrez la atitudinea mea şi sunt mulţumită de meciul de astăzi, sper să fie şi mai bine în meciurile următoare“, a adăugat ocupanta locului 4 WTA.





Halep a avut două meciuri relativ scurte până acum, dar e convinsă că s-ar descurca şi în cazul unor partide care ar intra în decisiv: „Sunt bine, sunt pregătită să joc chiar şi trei ore. E bine că am câştigat în două seturi, cred că îmi dă încredere. Mă simt confortabil pe teren, dar asta nu înseamnă că o să fie la fel în turul următor. Iau tot ce e mai bun din aceste două tururi şi abia îl aştept pe următorul“.





Revenind la duelul cu Tatjana Maria (Germania, 102 WTA), o adversară în faţa căreia pierduse de două ori în 2009, Halep a spus: „Cred că a fost un meci dificil azi. Nu mai jucasem cu ea de mulţi ani. Nu mă aşteptam să joace la un asemenea nivel înalt, astfel că la început am fost un pic nesigură. Nu am ştiut exact ce trebuie să fac, ce să atac sau dacă să fac un pas în spatele terenului ori doar să joc la fel. Am început să mixez jocul. Simt că lovitura de dreapta a fost mai bună ca în primul tur, dar pot să fac mai mult cu ea. Am pierdut de câteva ori la serviciu, dar cred că am servit destul de bine. Meciul a fost bun, în opinia mea, de un ridicat nivel şi ea e o adversară dificilă“.





Potrivit Dolce Sport, Simona vrea ca în meciul următor, cel cu Daria Kasatkina (Rusia, 28 WTA), să-şi alerge cât mai mult adversara: „Sunt bucuroasă să joc împotriva ei. Trebuie să o fac să alerge pentru că e un pic accidentată, ca mine. E o nouă mare provocare pentru mine. Simt să sunt pregătită, simt că am încredere. Am şansa mea să câştig. Aşa că trebuie să-mi urmez palnul împotriva ei şi să cred că pot câştiga“.





Halep şi Kasatkina s-au mai întâlnit o dat în circuitul feminin, în 2016, la Miami, atunci când românca a învins cu 6-3, 7-5.