Gigi Becali, regele puşcăriei: Patronul FCSB a povestit, în premieră, cum făcea ce voia cât a stat după gratii

În România, avem spitale jalnice şi închisori de cinci stele pentru VIP-uri. Celebrităţile care au stat după gratii în diverse dosare au avut parte de un tratament preferenţial, iar Gigi Becali a apucat să povestească acum, la Digi Sport, cum de făcea echipa şi cât timp a fost în puşcărie.





Concret, latifundiarul din Pipera susţine că, aproape seară de seară, lua legătura cu antrenorul de atunci al roş-albaştrilor, Costel Gâlcă, şi îi spunea ce trebuie să facă.





Ce a povestit Gigi Becali?





*Dacă nu eram eu şi nu mă băgam eu, se alegea praful. La ora 11, se închidea telefonul la puşcărie. Dacă sunai la 11 fără un minut, rămânea telefonul deschis încă 45 de minute şi puteai să vorbeşti.





*Dădeam la 11 fără un minut telefon, puneam telefonul pe un scaun şi vorbeam ce trebuie să se facă. Şi din puşcărie comandam, tot.





*Lui Gâlcă, despre care spuneţi voi că are mare personalitate. Am făcut schimbările şi am câştigat campionatul din puşcărie. Dacă îl lăsa pe Latovlevici, cum am spus eu, ne calificam şi în Liga Campionilor.