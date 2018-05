Gică Hagi s-a dezlănţuit din nou: „Ştiu că le stau unora în gât"

Înaintea partidei cu CFR Cluj, Gică Hagi a ţinut o conferinţă de presă, însă subiectul principal nu a fost meciul de duminică. "Regele" spune că nu a primit răspunsurile aşteptate din partea lui Cosmin Contra.

"Am înţeles că trebuie să-mi cer scuze. Dacă eu am ajuns să-mi cer scuze că vorbesc în România, atunci ăsta este un mare semn de întrebare, după tot ce am făcut în carieră. Atunci, îmi cer scuze că am investit în fotbal, că am muncit. Că am jucat 18 ani la echipa naţională la nivel înalt, că am peste 100 de meciuri la echipa naţională, că am jucat la 3 Campionate Europene şi 3 Mondiale. Şi, mai ales, pentru ceea ce am făcut după ce m-am lăsat.

Am spus o opinie mai dură, mai directă, mai specifică. Şi nu am primit răspunsurile punctuale, dacă este adevărat sau nu ce am spus. Am văzut că unii întreabă cine sunt eu să vorbesc. Păi, dacă nu ştiţi, luaţi CV-ul şi vedeţi acolo ce am făcut.

Să nu mai spun cât de bun sunt la suflet! Dumnezeu spune că trebuie să dai înainte să primeşti, iar eu dau şanse copiilor şi uite că trebuie să înghit astfel de lucruri. Ştiu că le stau unora în gât, creez o presiune enormă, dar sper să-şi dea seama că, în fondul problemei, încerc să ajut cât pot fotbalul românesc. Îmi cer scuze că mai am tupeul să apar şi să vorbesc despre România! Dacă nici de fotbal nu pot să vorbesc, atunci despre ce o pot face? Trebuie să dispar? Nu am cum să dispar pentru că m-am înhămat la o muncă. Le urez tuturor succes, cu inima deschisă, dar eu am plecat la drum acum 8-9 ani. Fără niciun interes, interesul meu este pentru România.

Sper să nu interpreteze fiecare în felul lui, îmi cer scuze că mi-am permis să vorbesc despre echipele naţionale şi promit că, de acum încolo, până nu o să fiu implicat cu vreo funcţie la loturile naţionale, nu o să mai vorbesc despre asta. Nu mă mai întrebaţi pentru că nu vreau să creez o stare negativă, panică, sau să se spună că atac pe cineva. Îţi spun şi eu ca nea Ando, «mai bine tăceam» O să tac, o să mă uit şi o să sper că vom avea calificări. Nu trebuie doar să participăm, trebuie să ne şi calificăm.

Îmi spuneţi mie că sunt subiectiv doar pentru a crea o diversiune importantă? Eu, care sunt serios, care am valori profesionale clare, reguli şi principii, acelea de a face performanţă, unicul lucru care îmi place este acela de a fi cel mai bun. Ştiu că majoritatea din România e cu mine, dar este un grup frumos care nu vede faptele. Nu se poate vorbi de subiectivism când faptele arată performanţă.

Încercaţi să scoateţi despre mine că sunt subiectiv, dar mă abţin cât pot pentru că e bine să fiu modest, dar să nu fiu luat de...că nu sunt", a "tunat" Hagi, în conferinţa de azi.

"Sunt mândru de Ianis, este un jucător valoros, talentat, ca şi ceilalţi, a fost în primii 100 de jucători sub 21 de ani din lume. E un român, îl cheamă Hagi, iar o să trezesc multe comentarii, dar şi taică-so a fost în primii 100 din lume, iar asta este o realitate.

Sper ca fiecare copil al meu să aibă aceeaşi şansă ca a celorlaţi, indiferent dacă este de la Academia Hagi, chiar dacă-l cheamă Hagi sau nu. Vreau ca toţi copiii mei să aibă şansa de a fi trataţi la fel şi ştiu că un singur lucru stă în picioare: totul se scrie pe teren. Îmi amintesc de o piesă de teatru în care el, şeful, era mai în vârstă, domnişoara mai tânără şi, ca în România, ea îl întreba «Dacă tu eşti şeful, de ce nu-mi dai mie rolul principal» Iar şeful îi răspundea: «Ţi-l dau, oricând, dar poţi să-l duci?»

Trebuie ca aceşti copii să aibă şansa să urce pe scenă şi să arate că au valoare. Nu sunt eu unic să evaluez, dar şi eu ţin cu fotbalul românesc. Nu e ca şi cum până acum aş fi fost în vacanţă şi «hopa-tropa!» am venit să-mi dau cu părerea. Sunt activ, produc, am echipă, sunt manager, există rezultate.

Am investit în tineri, am făcut o bază modernă, am cele mai mari performanţe ever la copii şi juniori, am produs căpitani şi jucători valoroşi pentru cele mai bune echipe din România", a spus Hagi, citat de Gazeta Sporturilor.