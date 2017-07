Gabriela Szabo: Am acceptat funcţia la CSM Bucureşti pentru un an, îmi doresc să facem un club foarte mare

"Este un lucru onorant să lucrez în sport, ce poate fi mai frumps decât să lucrezi în sport şi pentru sport. Iar la CSM Bucureşti, un club mare, ne dorim performanţă. Pentru mine orice funcţie este o provocare. Îmi doresc ca în viitorul nu prea îndepărtat, CSM să devină cel mai mare club. În doresc să ne ordonăm în 3-6 luni, să comunicăm unitar, trebuie să comunicăm mai mult. Nu am aflat în două zile nimic despre fotbal. Am acceptat să fiu în această funcţie pentru un an de zile. Sunt opt secţii, din care cea mai de palmares este echipa de handbal. Îmi doresc să ne dezvoltăm către comunitate. Mi-am dat seama ce sporturi iubesc oamenii şi trebuie să mergem în direcţia aceasta, sporturi de apă, sporturi de contact. Vreau să ne deschidem spre sporturile iubite de tineri. Îmi doresc să ne axăm pe partea de infrastuctură, avem nevoie de o sală de sport. Toţi sportivii trebuie să ştie clar că vor fi bine monitorizaţi, vor primi tot sprijinul, dar vrem şi performanţă", a declarat Szabo.





Szabo a fost prezentă, miercuri, la primul festival de baseball din Romania. Evenimentul face parte din Proiectul Jackie Robinson, o initiaţivă româno-americană de promovare a valorilor sportului în Romînia.





La eveniment au fost prezenţi Sharon Robinson, fiica celebrului jucător de baseball Jackie Robinson, şi trei jucători din Liga Profesionista de Baseball: Scott Erickson, La Troy Hawkins şi Marlon Anderson.





"Suntem aici să promovăm baseballul, un sport foarte iubit în SUA, care sperăm să prindă şi în România", a declarat Scott Eriksson.





Sharon Robinson a afimat că nu ştia nimic despre România, dar i-a plăcut foarte mult aici. "Nu mi-a venit să cred când am văzut că lumea ştia de Jackie Robinson. Este un sport de familie, mă aştept ca unii copii să ajungă departe. Trebuie să ai vise, dar trebuie să studiezi, să munceşti mult. Am auzit de Nadia, de Gheorghe Mureşan, sunt o mare fană a gimnasticii", a mai spus Sharon Robinson.





În cadrul evenimentului a avut loc şi un meci dintre selecţionata soldaţilor americani din baza de la Mihail Kogălniceanu şi echipa naţională a României.





De asemenea, a avut loc o demonstraţie de baseball a unor echipe de copii precum şi concursuri de aruncari si de lovituri de baseball.





În tribune s-au aflat preşedintele COSR, Mihai Covaliu, preşedintele FR Atletism, Florin Florea, ministrul Tineretului şi Sportului, Marius Dunca, dar şi ambasadorul SUA la Bucureşti, Hans Klemm.