FOTO Olăroiu, elegant: cum a reacţionat românul pe Instagram, după ce a primit 11.000 de mesaje din partea fanilor

După ce clubul Shabab Al-Ahli a oficializat plecarea lui Cosmin Olăroiu, tehnicianul a fost asaltat de mesaje de la fanii formaţiei din Dubai.



„Am primit vreo 11.000 de mesaje de la ei pe telefon şi pe reţelele de socializare“, ne-a povestit Oli. Acesta n-a rămas impasibil la reacţia suporterilor şi le-a scris pe Instagram.



„Sunt mândru că am fost cu voi în acest drum. Vă mulţumesc pentru susţinere. Am avut patru ani fantastici la acest club şi şase luni în care am suferit. În primii patru ani, n-am creat o echipă, ci am format nişte luptători, nişte războinici. Jucătorii au fost ca fraţii mei mai mici şi i-am văzut crescând din toate punctele de vedere. N-am câştigat doar trofee şi glorie, ci am câştigat şi dragoste şi respect. Şi am muncit cu mare drag, cu sufletul! Povestea mea aici s-a încheiat, fiindcă e greu să reuşeşti în fotbal, atunci când deciziile sunt luate de alţii. Viaţa merge însă înainte şi voi veţi rămâne mereu în familia mea“, a fost mesajul postat de Oli.