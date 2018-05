FOTO Craiova e Maxima din nou: echipa de handbal câştigă Cupa EFH după un meci palpitant! Atmosferă de excepţie în Bănie

Craiova a pierdut în tur cu 26-22, deci avea nevoie de victorie la o diferenţă mai mare de patru goluri. Şi a venit această victorie cu multe emoţii, deşi la un moment dat Craiova a condus echipa norvegiană şi cu nouă goluri, 24-15 în repriza secundă.

A fost până la urmă scor final 30-25 (19-12), după un final palpitant de joc. Norvegiencele au avut un ultim atac şi, dacă ar fi înscris, ar fi câştigat datorită numărului mai mare de goluri marcate în deplasare. Dumanska a apărat însă două şuturi consecutive şi a adus cupa în Bănie, cea mai mare performanţă a handbalului craiovean!

Meciul s-a jucat într-o atmosferă de excepţie, cu peste 4.000 de spectatori înghesuiţi în Polivalentă şi alte câteva sute în afara sălii, urmărind meciul pe ecrane uriaşe.

Ultimul succes românesc în Cupa EHF a fost al Rapidului în 1993.

”Este ceva de nedescris, sunt foarte fericită, foarte mândră de echipa mea. Nu am crezut când am început în turul III că vom ajunge până la trofeu, dar am reuşit. Sunt foarte mândră pentru noi şi pentru toată Oltenia. O seară magică!”, a spus Iulia Dumanska, portarul de la SCM Craiova, care a avut două intervenţii decisive în finalul partidei.

La rândul său, antrenorul echipei SCM Craiova, Bogdan Burcea, a declarat: ”Emoţii am avut pe parcursul întregului sezon competiţional, am întâlnit echipe puternice până acum la trofeu. Mă bucur că am câştigat această cupă şi am dovedit că handbalul românesc există, alături de CSM Bucureşti, care ne reprezintă cu cinste în Liga Campionilor, şi Potaissa Turda, în finala Challenge Cup la masculin. Mă bucur pentru acest oraş, pentru fetele mele şi că munca noastră a fost răsplătită. Le mulţumesc!”.