FOTO Cele mai bune jucătoare de tenis au întins-o în vacanţă: Şarapova, Muguruza şi Kvitova au făcut ravagii pe plajă

Cele mai bună jucătoare de tenis au încheiat deja sezonul şi până la începerea pregătirilor pentru 2018 e timpul pentru vacanţă. Petra Kvitova, care a avut un an zbuciumat, fiind atacată de un hoţ în propria casă, se bronzează la Dubai. „Oficial am intrat pe modul vacanţă“, a scris ea pe Twitter.

Mult mai activă se dovedeşte locul doi mondial, Garbine Muguruza, care testează o placă de surf în Bali, dar are timp şi pentru câteva poze sexy.

Caroline Wozniacki şi-a anunţat logodna pe Twitter cu baschetbalistul David Lee, iar colegele sale au felicitat-o de îndată. A doua oară trebuie să fie cu noroc pentru Caro, care a fost părăsită de jucătorul de gol Rory McIllroy înainte de nuntă în urmă cu ceva vreme.

Şarapova se menţine şi ea extrem de „fit“.



She said yes!!! So thrilled to be engaged to my soulmate!!! ❤️💍 pic.twitter.com/8Xltz5GeJc