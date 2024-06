Achiziția celor 100 de tramvaie achiziționate de Primăria Capitalei, anchetată de Kovesi și DNA. Licitația, atribuită în mandatul Gabrielei Firea

Cele 100 de tramvaie ASTRA achiziționate de Primăria Bucureștiului din fonduri europene au ajuns în atenția procurorilor DNA și a Parchetului European conduși de Laura Codruța Kovesi. Licitația a fost atribuită în mandatul Gabrielei Firea, iar contractul a fost semnat de Nicușor Dan.

Potrivit Newsweek, DNA și Parchetul European au confirmat că început anchete privind achiziția celor 100 de tramvaie de la Astra Arad de către Primăria București. Licitația a fost atribuită în mandatul Gabrielei Firea, iar contractul a fost semnat de Nicușor Dan.

Sursa citată susține că principalele două probleme reclamate în sesizarea la DNA se referă la neconcordanțe flagrante dintre prevederile Caietului de Sarcini și produsele livrate. Mai exact este vorba de faptul că pe tramvaie s-a montat un motor cu o putere mai mica de 100 kW față de 120 cât era trecut în Caietul de Sarcini.

Anchetele sunt in rem la acest moment, adică vizează fapte, nu persoane.

„Dosarul la care faceți referire (n.r. venit în urma unei sesizări care acuză că tramvaiele recepționate au neconcordanțe cu cerințele din Caietul de Sarcini) se află în lucru pe rolul DNA – Structura Centrală, în acest moment, în cauza respectivă fiind începută urmărirea penală doar cu privire la faptă (in rem). Prin urmare, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat. Această etapă nu are caracterul formulării unor acuzații împotriva unei persoane, ci are doar semnificația instituirii cadrului procesual în care se pot strânge primele probe cu privire la o eventuală faptă penală”, se arată într-un răspuns al biroului de presă al DNA pentru Newsweek România.

Totodată, oficialii Parchetului General European (EPPO) conduși de Laura Codruța Kovesi, au spus că „EPPO nu comentează investigațiile în curs și nici nu confirmăm public la ce cazuri lucrăm. Facem acest lucru pentru a nu pune în pericol posibilele proceduri în curs și rezultatul acestora”.

Tramvaiele pe care Primăria Capitalei le-a cumpărat de la uzina Astra Arad au venit cu motoare Siemens de doar 100 kW în loc de motoare cu putere de 120 kW conform specificațiilor tehnice asumate de constructor.

Informația privind anchetele DNA și EPPO a fost anunțată, în premieră, de newsweek.ro.