Mărturiile vietnamezilor care luptă în armata ucraineană: „Țara asta mi-a oferit multe”

Pe parcursul celor doi ani de război, ucrainenii de pretutindeni s-au unit în fața agresiunii ruse, iar comunitatea vietnameză din Ucraina, care număra circa 100.000 de oameni înainte de invazie, nu face excepție, se arată într-un reportaj The Guardian.

Când Rusia a invadat Ucraina în urmă cu doi ani, Tung Nguyen și-a condus părinții la granița cu Polonia. Apoi, s-a întors la Kiev și a început să ajute ca voluntar, aducând alimente și medicamente în Cernihivul asediat. Nu a trecut mult până când s-a hotărât să se înscrie pentru a lupta în armata ucraineană.

Nguyen face parte din comunitatea vietnameză a Ucrainei, o minoritate considerabilă, dar adesea invizibilă. O parte dintre ei au părăsit Ucraina după invazia rusă, dar alții au rămas, în special cei din generația tânără, dintre care mulți s-au născut în Ucraina și sunt cetățeni ucraineni.

Nguyen a fost crescut la Hanoi de bunici, iar la18 ani a venit să locuiască cu părinții săi în Cernihiv. A studiat la Kiev, a învățat limba rusă și a început să lucreze ca antrenor de fitness și culturist. În 2019, a câștigat campionatul național și i s-a acordat cetățenia pentru a putea concura pentru Ucraina pe arena internațională.

„Ucraina mi-a oferit multe – am studiat aici, am lucrat aici, m-am căsătorit cu o ucraineană. Nici măcar nu aș putea spune că este a doua mea patrie în acest moment, ci doar că este patria mea”, a dezvăluit el, într-un interviu pe Skype de la o bază militară.

Anul trecut în mai, a fost grav rănit în timpul retragerii ucrainene de la Bahmut, în timp ce evacua camarazi răniți din apropierea primei linii și stat o lună în spital. Întors pe front în decembrie, a fost din nou rănit din și de data asta a avut nevoie de două luni de recuperare. Acum, a revenit pe câmpul de luptă.

Nguyen mărturisește că a avut parte de susținerea comunității vietnameze în acea perioadă.

„Înainte de începerea războiului pe scară largă, nu cunoșteam prea mulți vietnamezi, dar acum am parte de multă susținere din partea lor. Numeroși vietnamezi mi-au trimis mesaje de sprijin, mi-au adus mâncare la spital”, a spus Nguyen.

Cel puțin un soldat ucrainean de origine vietnameză a fost ucis în războiul din Ucraina.

Cea mai mare comunitate de vietnamezi se află la Harkov

Vietnamezii au început să vină în țările din fosta URSS în anii 1950 pentru studii, îndeosebi pentru profesii tehnice. Pham Nhat Vuong, acum cel mai bogat om din Vietnam, a făcut primii bani în timp ce locuia la Harkov la începutul anilor 1990, înființând brandul de tăiței instant Mivina, care a avut un mare succes printre ucraineni în anii post-comuniști. Numeroși politicieni vietnamezi sunt absolvenți ai universităților ucrainene. Ulterior, au venit în număr mult mai mare micii comercianți, atât în ​​Rusia, cât și în Ucraina, inclusiv părinții lui Nguyen, care s-au stabilit la Cernihiv la începutul anilor 1990.

Înainte de invazia rusă pe scară largă, comunitatea vietnameză număra aproximativ 100.000 de oameni, potrivit lui Serhii Cervanciuk, directorul executiv al Asociației Ucraina-Vietnam de la Kiev.

Una dintre cele mai mari comunități vietnameze din se află la Harkov. De pildă, comercianții vietnamezi sunt predominanți la Barabașovo, în partea de est a orașului, care înainte de război era una dintre cele mai mari piețe din Europa, și unde există chiar și un templu budist folosit de comunitate, deși călugării de acolo au plecat după ce a izbucnit războiul.

Mulți comercianți vietnamezi din Barabașovo, care a fost lovit de bombardamentele rusești în mai multe rânduri și acum se află la o fracțiune din capacitatea sa, au dezvăluit că au părăsit Ucraina la începutul războiului, după care au revenit.

„Nu sunt prea mulți clienți acum, este mult mai rău, dar aici este acasă și nu intenționez să mai plec”, a spus unul dintre ei care s-a prezentat ca Dima. Majoritatea vietnamezilor ce lucrează în această piață folosesc o versiune ucraineană a numelor lor.

Nguyen Thi Thanh Nhan a povestit că s-a mutat la Harkov acum mai bine de doua decenii, căsătorindu-se cu un bărbat din orașul său natal ce lucra deja la piața din acest oraș.

După mulți ani de muncă acolo, familia a decis să deschidă un restaurant cu specific vietnamez. Ea vorbește doar vietnameză, însă fiul ei, Tran Minh Duc, vorbește fluent ucraineană, rusă și engleză, precum și limba maternă. Învață electronica radio în timpul zilei, iar seara lucrează la restaurant.

Umbra războiului planează asupra copilăriei lui Nguyen în Vietnam. Bunica ei a fost împușcată în timpul războiului din Vietnam, a spus ea, iar moștenirea conflictului a jucat un rol important în educația ei. A fost un șoc când familia s-a confruntat din nou cu războiul, de data asta în țara adoptivă.

Orașul Harkov se afla în prima linie în primele luni ale războiului, astfel că familia s-a mutat în Germania, unde a găsit de lucru la restaurant vietnamez din Köln. Copiii mai mici au început chiar să meargă la școală acolo, dar după câteva luni dorul de Harkov a fost prea mare astfel că s-au întors în Ucraina.

„Ne-am obișnuit cu viața de aici, am fost triști în perioada în care am fost plecați. Iubim Ucraina și nu ne-am dorim să ne aflăm nicăieri altundeva”, a spus Nhan. Au redeschis restaurantul în iunie 2022, când Harkov era încă un oraș-fantomă. Primii lor clienți au fost în principal polițiști și soldați. Dar orașul avea în curând să revină la viață, iar restaurantul este acum animat serile. Chiar și după întețirea atacurilor cu rachete asupra Harkovului, Tran a spus că familia nu are de gând să plece din nou.

La fel ca mulți vietnamezi din Ucraina, familia are rude îndepărtate care trăiesc în Rusia, unde există o comunitate vietnameză considerabilă. Dialogul cu ei a fost însă puțin mai dificil în ultima vreme.

„Vărul meu a sunat după ce a început războiul și a întrebat cum ne merge, dar nu am intrat chestiuni de politică, încercăm să nu vorbim despre asta”, a spus Tran.