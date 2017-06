FOTO Cum arată acum fotbalistul fabulos care a învins de două ori cancerul

Eric Abidal (37 de ani) a fost căpitanul naţionalei Franţei şi a jucat şase ani la FC Barcelona, timp în care a cucerit numeroase trofee. Abidal a fost diagnosticat de două ori cu cancer şi a învins de fiecare dată. A suferit şi un transplant, care s-a dovedit reuşit, iar acum e bine.

După ce a plecat de la Barca, în 2013, a mai jucat un an la AS Monaco şi un an la Olympiacos Pireu, iar din 2015 stă alături de familie. Săptămâna trecută el a fost la Barcelona pentru a participa la nunta fostului său coleg Victor Valdes, prilej pentru conducerea clubului catalan să-l numească ambasador al grupării blau-grana în lume.

Abidal (centru) FOTO gullivergettyimagesspl