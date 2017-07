FCSB a învins ACS Poli Timişoara, scor 1-0, în Liga I; Timişorenii au evoluat o repriză cu un jucător mai puţin

Unicul gol al meciului a fost marcat de Gnohere, în minutul 63, din pasa lui Budescu.

„A fost un joc greu, cum mă aşteptam, nu am făcut o partidă strălucită, dar importante sunt cele trei puncte. Cei de Timişoara ne-au pus probleme doar la fazele fixe, păcat că nu am marcat mai mult. Sper ca de la meci la meci echipa să arate mai bine", a declarat Dică.

De cealaltă parte, Ionuţ Popa a precizat că eliminarea lui Alex Munteanu -a stricat planurile.

„Eliminarea lui Munteanu ne-a dat planurile peste cap, nu am înţeles de ce s-au das atâtea cartonaşe. Cred că şi Alibec trebuia eliminat. Planurile au fost date peste cap, am încercat să echilibrez, nu ne-a ieşit azi, ne pare rău. Eu mă gândesc la meci de meci, sper să se rezolve problemele. Este greu să gestionez vestiarul în momentele astea, sunt un tip coleric, încerc să mă abţin, dar sper să rezolvăm. Ei au avut meci greu cu noi, Plzen e sub Poli Timişoara", a afirmat Popa.