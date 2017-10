Etapa a patra din Liga Campionilor începe azi: programul meciurilor şi televizări

LIGA CAMPIONILOR, Etapa 4

Azi

Grupa A

FC Basel – ŢSKA Moscova 21.45

Manchester United - Benfica 21.45

Clasament: 1. Man. United 9p, 2. Basel 6p, 3. ŢSKA 3p, 4. Benfica 0p.

Grupa B

Paris S.G. - Anderlecht 21.45, TelekomSport 3

Celtic - Bayern München 21.45, TelekomSport 4

Clasament: 1. PSG 9p, 2. Bayern 6p, 3. Celtic 3p, 4. Anderlecht 0p.

Grupa C

AS Roma - Chelsea 21.45, TelekomSport 2, Pro TV

Atletico Madrid - Qarabag 21.45

Clasament: 1. Chelsea 7p, 2. AS Roma 5p, 3. Atl. Madrid 2p, 4. Qarabag 1p.

Grupa D

Sp. Lisabona - Juventus 21.45

Olympiacos - FC Barcelona 21.45, TelekomSport 1

Clasament: 1. Barcelona 9p, 2. Juventus 6p, 3. Sporting 3p, 4. Olympiacos 0p.



Mâine

Grupa E

FC Sevilla – Spartak Moscova 21.45

Liverpool - Maribor 21.45, TelekomSport 3

Clasament: 1. Liverpool 5p, 2. Spartak 5p, 3. Sevilla 4p, 4. Maribor 1p.

Grupa F

Napoli – Manchester City 21.45, TelekomSport 2

Şahtior Doneţk - Feyenoord 21.45

Clasament: 1. Man. City 9p, 2. Şahtior 6p, 3. Napoli 3p, 4. Feyenoord 0p.

Grupa G

Beşiktaş – AS Monaco 19.00, TelekomSport 1

FC Porto – RB Leipzig 21.45

Clasament: 1. Beşiktaş 9p, 2. Leipzig 4p, 3. FC Porto 3p, 4. Monaco 1p.

Grupa H

Tottenham – Real Madrid 21.45 , TelekomSport 1

Dortmund – APOEL Nicosia 21.45, TelekomSport 4

Clasament: 1. Tottenham 7p, 2. Real Madrid 7p, 3. Dortmund 1p, 4. APOEL 1p.