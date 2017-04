Dinamoviştii l-au uitat pe Patrick Ekeng. Mesajul disperat al văduvei fotbalistului

6 mai 2016. Jucătorul dinamovist Patrick Claude Ekeng Ekeng a murit, după ce s-a prăbuşit pe teren, în minutul 70 al meciului cu Viitorul Constanţa. Acesta a fost dus cu o ambulanţă “Puls” la Spitalul Floreasca, unde a fost resuscitat timp de 90 de minute, însă nu a mai putut fi salvat. Patrick Ekeng s-a născut la 26 martie 1990 la Yaoundé. Cariera profesionistă a început-o în ţara natală, la Canon Yaoundé, apoi a trecut la Le Mans şi Rodez (Franţa), Lausanne-Sport (Elveţia) şi Córdoba CF (Spania), înainte de a fi transferat de Dinamo, în ianuarie 2016. La aproape un an de la tragedie, Nathalie Ekeng, văduva fotbalistului, care a rămas singură cu doi copii, o fetiţă de trei ani şi un băieţel născut în octombrie 2016, care nu şi-a mai cunoscut tatăl, susţine că oficialii dinamovişti nu şi-au ţinut promisiunea pe care i-au făcut-o atunci. Mai exact, Ionuţ Negoiţă se angajase să-i plătească toate cele opt salarii pe care Ekeng le mai avea de încasat până la finalul contractului, adică 52.000 de euro.

“Dinamo mi-a omorât soţul, iar apoi l-a uitat. Mi s-a promis un ajutor financiar, dar nici vorbă să fi luat cei 52.000 de euro! De când a murit Patrick, n-am luat de la Dinamo decât 9.000 de euro, adică banii pe care soţul meu urma să-i încaseze în luna mai, dacă ar mai fi trăit. Dar şi pentru această sumă am insistat, am alergat foarte mult. De un an de zile patronul clubului mă ignoră total”, susţine Nathalie Ekeng. Văduva fotbalistului e convinsă că Patrick a murit cu zile. “Au minţit ca să-şi acopere vina, asta au făcut. Doctorul de la Dinamo nu a făcut nimic ca să-l resusciteze, el a murit înainte să plece ambulanţa de la stadion. Soţul meu a jucat în Franţa, a jucat în Spania, a jucat în Elveţia. De ce n-au găsit medicii de acolo, care sunt cu adevărat profesionişti, probleme la inimă? Iar Dinamo de ce ar fi acceptat să semneze cu un jucător bolnav?!”, se întreabă Nathalie Ekeng.