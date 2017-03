Dezvăluire senzaţională din trecutul lui Ioan Becali: „Aveam 300 de dolari în chiloţi. Mi-era frică! I-am înghiţit!“

"Dacă unu’ îmi dă o palmă, io-i dau trei! Am dreptu’ ăsta! Că-s «dezident» d-ăla, adevărat!", se lăuda Ioan Becali într-un interviu, înainte de condamnarea sa din "Dosarul Transferurilor". În 1974, deşi nu o ducea rău în ţară, unde făcea bişniţă cu bilete în faţa cinematografului "Patria", el a decis să fugă din Republica Socialistă România şi a trecut Dunărea înot, cu alţi patru inşi, până la sârbi: "Aveam 300 de dolari în chiloţi. S-au stricat. La Zagreb, când ne-au legitimat, am aflat că România plătea, pe transfug, 500 de kile de carne! Aveam 20 şi ceva de ani şi vroiam dolari! Aveam şi acasă, da’ vroiam să-i fac altfel. Mi-era frică! Am înghiţit atâta «verde» că şi acum, la WC, mai expediez bomboane verzi... Mâncam dolari, să nu mă prindă!", se lăuda Ioan Becali în stilu-i caracteristic.