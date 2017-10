Derby în Giuleşti: Academia Rapid - CSA Steaua! Fanii vor umple tribunele

Meciul dintre Academia Rapid şi CSA Steaua se joacă sâmbătă, de la ora 19.15, şi va fi transmis în direct pe Telekom Sport 2.

Giuleştiul va fi înţesat de suporteri rapidişti, dar şi steliştii au primit 1.000 de bilete din partea gazdelor, astfel că cel puţin în tribună se anunţă a fi un spectacol ca-n vremurile bune. La meci şi-a anunţat prezenţa şi Mircea Lucescu, antrenorul care a adus titlul în Giuleşti în 1999, după o aşteptare de 32 de ani.

Pe teren, steliştii stau ceva mai bine: au şase victorii din şase meciuri (succesul cu Sportul le-a fost anulat pentru că „studenţii“ s-au retras din campionat), în vreme ce Academia Rapid are şapte meciuri, şase victorii şi un egal înregistrat runda trecută, 0-0 pe terenul lui Comprest. Şi la nivel de golaveraj steliştii au un avantaj: 45-1 faţă de 26-1.

De altfel, oamenii din exterior consideră că CSA Steaua este echipa mai bună, cel puţin pe acest tur de campionat. Marius Bacria, director executiv la CS Dinamo, echipă care a jucat şi cu Steaua şi cu Rapid, a declarat: „Cinci le dă Steaua! Le-am spus-o şi celor de la Academie, atât primarului Tudorache, cât şi lui Burcă. E diferenţă mare, mare de tot, Steaua e omogenă, sunt nişte copii care joacă împreună de mulţi ani. Sunt foarte bine antrenaţi, nu suportă comparaţie cu Academia Rapid. Eu spun că nu se va pune problema învingătoarei. Ăştia de la Steaua, după ce ne-au dat nouă opt, dacă începeau alt meci imediat, cu oricare altă echipă din Liga 4, mai dădeau încă opt. Zbârnâie! Cei de la Academie îi au pe Pancu şi Daniel Niculae, dar atât. Nu au cum să facă faţă“. CS Dinamo a pierdut cu 8-0 meciul cu CSA Steaua şi doar cu 2-0 jocul cu Academia Rapid.

Fostul selecţioner Victor Piţurcă, suporter al proiectului CSA Steaua, crede că jocul din Giuleşti va fi un adevărat test. "Nu cred că merg la meci, pentru că în Giuleşti când mergem, mai luăm aşa, câte o înjurătură - două. Nu ne cade foarte bine. La retur voi fi cu siguranţă. Sper să fie un joc frumos. Sunt sigur că va fi stadionul plin. Steaua a început excelent. Ăsta-i primul joc adevărat. Cred că se va face treabă bună acolo, sunt oameni de fotbal care ştiu ce înseamnă culorile Stelei", a spus Victor Piţurcă.

Meci doar pentru orgoliu

Sistemul de promovare de la Liga a IV-a este atât de ciudat, încât rezultatul acestui joc va contra foarte puţin. Astfel, la finalul sezonului regulat se organizează un play-off între primele patru echipe, iar la startul acestui play-off prima echipă porneşte cu trei puncte, a doua cu două puncte, a treia cu un punct şi a patra cu niciunul. Astfel, CSA Steaua şi Academia Rapid luptă în acest sezon regulat pentru a începe play-off-ul doar cu un punct în plus. "Pot spune că acest sistem ne avantajează, pentru că am început mai greu. Acest an va fi cel mai greu pentru Rapid", a declarant Ovidiu Burcă, managerul Rapidului, "Bineînţeles că e frustrant să joci un sezon întreg pentru numai 3 puncte. Dar, în momentul în care ne-am înscris, ştiam aceste prevederi. Dacă Rapidul spune că îi convine, e treaba lor, să vedem cât de mult o să le convină la final", a comentat şi Cristian Petrea, comandant la CSA Steaua.



Top 4 din Liga a IV-a

1.Academia Rapid 7 6 1 0 26-1 19p

2. CSA Steaua 6 6 0 0 45-1 18p

3. Carmen Bucureşti 6 5 0 1 26-7 15p

4. AFC Asalt 6 4 1 1 27-12 13p