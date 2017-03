Declaraţie de milioane a Cristinei Neagu după ce a fost desemnată pentru a treia oară cea mai bună handbalistă a lumii: „Aş da toate titlurile pentru...“

Neagu este laureata anilor 2010, 2015 şi 2016, fapt unic în istoria handbalului mondial. "Anul acesta am avut emoţii. Sincer e un sentiment mult mai frumos să primesc vestea aşa. Aştept să primesc şi trofeul din 2015, pentru că încă nu l-am primit.Paralela cu fotbalul mă depăşeşte de fiecare dată, nu-mi place comparaţia asta. Sunt singura jucătoare din istorie care a primit de 3 ori premiul acesta. Dar aş da toate victoriile individuale pentru o medalie de aur cu echipa naţională. Eu încă am speranţe foarte mari în ceea ce priveşte echipa naţională", a spus handbalista de 29 de ani la Digi Sport.

Cristina a comentat şi zvonurile privind salariul pe care îl va avea la CSM Bucureşti ."Au fost nişte discuţii care m-au dezamăgit pe alocuri. Discuţiile legate de salariul meu nu sunt adevărate, am un salariu normal, apropiat de ce câştig în acest moment. Nu am auzit astfel de discuţii în Muntenegru, nu am venit să cheltui banii publici. De foarte mult timp oamenii îmi trimit mesaje şi mă roagă să mă întorc acasă",