Declaraţia care lămureşte controversa penalty-ului acordat madrilenilor în meciul cu Juventus. Ce a spus unul dintre cei doi fotbalişti implicaţi în duel

Mehdi Benatia a comis penalty-ul în urma căruia Cristiano Ronaldo a marcat, iar Real Madrid s-a calificat în faza semifinalelor.

Deşi lovitura de pedeapsă acordată de arbitru a fost asupra criticată în presa italiană, jucătorul lui Juventus are o altă perspectivă asupra fazei.

“L-am împins uşor de la spate şi am intrat în contact cu el, sperând că nu va cădea. Până la urmă, dacă i s-ar fi întâmplat unuia dintre noi, am fi reacţionat la fel şi am fi ţipat după un penalty. Uneori, aşa e fotbalul”, a declarat marocanul Mehdi Benatia, la beIN Sports.