Daniel Negreanu a oferit primul Card Platinum unui alt jucător român

Azi a vut loc lansarea PokerStars Players No Limit Hold’em Championship, un turneu de poker cu un buy-in în valoare de 25.000 de dolari , care va reprezenta apogeul tuturor promotiilor PokerStars online si live, precum si a recompenselor oferite jucătorilor în 2018.

Astfel, pe tot parcursul anului 2018 care va culmina cu turneul în sine, şi care va fi organizat în Bahamas in perioada 6-10 ianuarie 2019, PokerStars, marca emblematica a companiei Stars Group, va oferi pachete gratuite de participare la turneu cu o valoare estimată de 8 milioane de dolari şi va contribui cu încă un milion de dolari la fondul de premii generat de jucatorii inscrisi la premiul cel mare. PokerStars isi propune sa transforme turneul in cel mai generos eveniment live din istoria pokerului, avand un buy-in in valoare de 25.000 de dolari.



Scopul acestui turneu de poker unic este acela de a reuni pasionaţii de poker intr-o sarbatoare a jocului, dar si de a oferi o experienta de poker live captivanta si sansa de a castiga milioane de dolari tuturor jucatorilor indiferent de nivel.



„Ne asteptam ca PokerStars Players No Limit Hold’em Championship sa stabileasca noul standard global pentru turneele de poker live,” a declarat Rafi Ashkenazi, Director General, The Stars Group. „Vrem sa demonstram si sa ne reafirmam angajamentul asumat fata de joc si sa recompensam jucatorii investind semnificativ in evenimentele noastre live. Obiectivul nostru este acela de a crea un eveniment plin de momente castigatoare si povesti de neuitat in care profesionistii sa joace alaturi de amatori.”



Pe parcursul anului 2018, in turneele live din intreaga lume si in cele online, in turnee, jocuri cash, promotii si prin programul de fidelizare Stars Rewards, PokerStars va oferi peste 300 de pachete pentru acest turneu, cunoscute sub denumirea de Carduri Platinum. Fiecare Card Platinum va avea o valoare de aproximativ 30.000 de dolari si va include buy-in-ul de 25.000 de dolari pentru turneu, costurile de cazare la Atlantis Hotel and Casino Resort in Bahamas, plus suma de 2.000 de dolari pentru acoperirea cheltuielilor de transport. La fel ca la majoritatea turneelor de poker, jucatorii pot participa direct cu un buy-in in valoare de 25.000 de dolari. Participantii la turneu pot avea parte si de posibile recompense suplimentare, surprize si experiente fabuloase nemaiintalnite pana acum in alte turnee.



„Sunt deosebit de încântat de acest nou turneu live, Players No Limit Hold’em Championship, Va fi o experienta incredibila pentru cei care participa si, fiecare in parte, indiferent de nivelul de pregatire, are sansa de a castiga un Card Platinum. Va fi un eveniment memorabil, cu multe beneficii suplimentare ce nu trebuie ratat!”

Daniel Negreanu, Team PokerStars Pro