CTP a dezvăluit un secret istoric despre Ilie Năstase: „Ceauşescu i-a atras atenţia în ţară“. Cum a călcat „Nasty“ pe bec

Mulţi specialişti şi comentatori au criticat numirea lui Ilie Năstase în funcţia de căpitan nejucător al echipei de Fed Cup, iar Crisitan Tudor Popescu e unul dintre ei.





„Ilie Năstase e un soi de copil al naturii. Ce poţi să-i ceri lui Ilie Năstase? A trăit întotdeauna în altă lume. În momentul în care îl pui într-o funcţie dintr-asta, în care el nu conştientizează despre ce e vorba...ce să spun? A fost groaznic ce a făcut..Nu avea ce să caute în funcţia aia“, a afirmat CTP la Digi 24.





Ţiriac către un spectator: „Te omor!“





Unul dintre cei mai buni comentatori din România, Cristian Tudor Popescu a amintit de comportamentul cuplului Năstase – Ţiriac, pe când cei doi erau sportivi în activitate.





„Însă, dincolo de Ilie, problema e aici a reacţiilor unor personaje. Ştiţi că atât lui Ilie Năstase, cât şi lui Ion Ţiriac, în anii 70, nu puteai să le spui sub nicio formă că au greşit cu ceva, pentru că în momentul ăla, te-ai dat cu duşmanii, cu străinii, cum să greşească Ilie Năstase?! Indiferent ce ar fi făcut Ilie. Că înjura de rupea la Wimbledon şi puteai să-i citeşti pe buze, la televizor, diverse cuvinte, acolo, în româneşte, că înjura şi în engleză, şi în română, fără nicio problemă...De altfel, şi Ceauşescu i-a atras atenţia, la întoarcerea în ţară, domnu', vorbiţi mai frumos, că reprezentaţi România. Dar puteai să-i spui ceva lui Ilie? Ilie a făcut ce-a vrut în anii ăia. Ca şi Ion Ţiriac, de altfel, de care îmi amintesc că i-a spus unui american, în finala Cupei Davis...un american i-a strigat din tribune, e adevărat, la o minge foarte importantă, <<Just in time, old man>>, adică <<Era şi timpul, bătrâne!>>...Şi Ţiriac s-a întors către tribune şi i-a spus: <<Dacă pierd ghemul ăsta - şi vă daţi seama cum arată Ţiriac când spune asta - te omor!>>. Eram lângă el, că eram copilul lui de mingi. Atât domnul Năstase, cât şi domnul Ţiriac se cred în acea perioadă. Nu mai e perioada asta. Acum, pentru aşa ceva, plăteşti. S-a mai schimbat lumea“, a continuat jurnalistul.





Dezamăgit de Federaţia Română de Tenis





CTP a arătat cu degetul spre Federaţia Română de Tenis (FRT) şi preşedintele forului amintit, George Cosac. Acesta s-a întrecut pe sine în afirmaţii absurde, după incidentele din timpul meciului Cârstea – Konta.





„Să văd atitudinea Federaţiei Române de Tenis, domnul George Cosac n-aude, n-a vede, nu ştiu, n-am văzut, parcă n-ar fi fost în tribuna oficială şi nu ştie foarte exact ce-a spus Ilie Năstase! Nu ştiu, nu cunoaştem, aşteptăm să primim hârtie scrisă, nu cunosc. Domnul Ţiriac la fel: nu ştiu ce a spus Ilie Năstase. E, acum, că a aflat, ce-o fi zicând? Vă spun eu ce zice: nimic! N-o să zică nimic domnul Ţiriac!“, a declarat Cristian Tudor Popescu.