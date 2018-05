Cristina Neagu şi compania, penultimul obstacol înainte de Europene. Azi, Austria - România, la handbal feminin

Tricolorele au şanse uriaşe de calificare la turneul final, doar un dezastru generalizat putând schimba situaţia în grupă. România, care a învins Austria în meciul tur cu 36-25, are avantajul meciului direct şi cu un punct obţinut joi şi o victorie facilă contra Portugaliei e 100 % calificată. Obiectivul fetelor noastre este însă obţinerea primului loc, care le va asigura postura de cap de serie la tragerea la sorţi a grupelor de la Europene.

"Vreau să câştigăm ambele meciuri şi să terminăm grupa de calificare pe primul loc. Nici nu îmi amintesc când a câştigat România grupa într-o campanie de calificare la un Campionat European. Însă suntem conştiente că ne aşteaptă o partidă foarte grea în Austria. Am jucat anul trecut împotriva lor o dublă de calificare la Campionatul Monial. Au fost două meciuri strânse, le-am câştigat în final, dar cu siguranţă în Austria ne va aştepta o partidă foarte dificilă. Suntem valoric peste ele, am demonstrat asta în fiecare an. Austria are totuşi o echipă incomodă, care ne-a pus probleme de fiecare dată, aşa că trebuie să fim foarte atente. Avem o şansă mare să câştigăm grupa şi apoi să fim într-o urnă valorică mai bună pentru a spera la o grupă mai accesibilă la Campionatul European", a spus liderul echipei noastre, Cristina Neagu, handbalistă la CSM Bucureşti.

Echipa e în reconstrucţie

"Echipa naţională este în reconstrucţie, poate nu mai suntem sperietoarea de altădată. Însă să nu uităm că şi anul trecut, când aveam mai multe jucătoare experimentate, rezultatele au fost destul de slabe. Adică trei medalii în 18 ani sunt rezultate nu tocmai foarte bune. Dar în momentul de faţă suntem în reconstrucţie, chiar şi acum au venit destul de multe jucătoare pentru prima oară la lot. Avem o echipă naţională care îşi doreşte multe şi care are ca obiectiv principal Jocurile Olimpice de la Tokyo. De aceea e important să facem paşi mărunţi, dar importanţi în crearea acestei echipe pentru că timpul trece repede", a mai spus Neagu.

Martin Ambros, antrenorul naţionalei României, consideră că primul adversar al reprezentativei noastre, Austria, este o „nucă tare”, iar fetele trebuie să fie extrem de concentrate. ”Austria a bătut Rusia. Grupa este deschisă şi oricare dintre cele trei echipe poate merge mai departe. Trebuie să facem o treabă bună acolo pentru a scoate un rezultat bun.”, a spus Martin Ambros la Telekom Sport.

România a ratat o singură ediţie a Campionatului European de handbal, cea din 2006. Cea mai bună clasare a tricolorelor a fost locul trei obţinut în 2010. De trei ori, România a obţinut locul 5 (1996, 2008 şi 2016), iar o dată s-a clasat pe poziţia a patra (2000).

Programul meciurilor

Joi 31 mai

Portugalia – Rusia, ora 17.00

Austria – România, ora 20.25

Duminică 3 iunie

Rusia – Austria, ora 15.00

România – Portugalia, ora 18.30

Lotul României:

Portari: Yulyia Dumanska (SCM Craiova), Denisa Dedu (Siofok), Paula Vişan (HC Zalău)

Extreme stânga: Valentina Ardean Elisei (SCM Craiova), Cristina Florica (HCM Rm Vâlcea)

Interi stânga: Cristina Neagu (CSM Bucureşti), Larisa Tamaş (HC Zalău),

Centri: Eliza Buceschi (ASC Corona 2010 Braşov), Cristina Laslo (Buducnost), Laura Pristaviţa (CSM Bistriţa), Ana Maria Ţicu (SCM Craiova)

Pivoţi: Crina Pintea (HC Issy Paris), Raluca Băcăoanu (HCM Rm Vâlcea), Andreea Adespii Molnar (HCM Rm. Vâlcea), Daniela Raţiu (CSM Bistriţa)

Interi dreapta: Melinda Geiger (Sifok), Ana Maria Drăguţ (HC Zalău), Laura Popa (ASC Corona 2010 Braşov)

Extreme dreapta: Laura Chiper (ASC Corona Braşov), Aneta Udriştioiu (CSM Bucureşti),

Antrenori: Martin Ambros şi Horaţiu Paşca

Clasamentul grupei a 4-a:

1. România 6p (119:96)

2. Austria 6p (113:115)

3. Rusia 4p (112:103)

4. Portugalia 0p

La turneul final merg primele două clasate. Primul criteriu de departajare este meciul direct



Campionatul European va avea loc în Franţa, în perioada 29 noiembrie - 16 decembrie



