Cosmin Contra: Am făcut un meci mai bun ca în Israel

„Un meci complet din punctul meu de vedere, pe un teren foarte greu, împotriva unei echipe mult mai puternice ca noi din toate punctele de vedere. Îi felicit pe băieţi. Am pregătit acest meci în două zile, atât am avut la dispoziţie. Au fost zece zile în care ne-am adaptat la diverse situaţii. Ne-am antrenat în balon, din cauza vremii, pe iarbă artificială, pe iarbă naturală, în Israel am avut 36 de grade, un meci pe un teren bun, după care am revenit în România şi am jucat astăzi pe un teren... Mai bine jucam pe ăla de antrenament. Trebuie să ne adaptăm la orice probleme, trebuie să fim puternici şi din punctul meu de vedere au fost două teste reuşite, suntem pe drumul cel bun. Astăzi, din punctul meu de vedere, am făcut un meci mai complet ca cel din Israel, a respectat toată lumea sarcinile de joc, nu le-am permis suedezilor să aibă multe ocazii de a înscrie. Noi am marcat un gol, am mai avut două-trei contraatacuri în care puteam să mărim avantajaul şi îi felicit pe jucători. Sper ca aceste două victorii să fie un început de drum extraordinar pentru noi. Generaţia asta a înţeles că nu se poate fără sacrificiu, fără atitudine, fără un grup unit. Le-am spus băieţilor că azi trebuie să ne batem, ei fiind mai masivi, mai puternci, dar fotbalul cere asemenea sacrificii, trebuie să adaptăm adversarului, trebuie să ne batem cu el şi cred că azi băieţii au făcut-o extraordinar, pe un teren greu. Toţi s-au plâns în vestiar de duritatea de a juca pe acest gazon. Ne-am adaptat, credeam că îi avantajează mult mai mult pe ei (n.r. - oapeţi) acest gazon. Dar ne-am dorit să învingem şi am câştigat. Am vocea mai bună, pentru că nu am ţipat prea mult, deoarece băieţii au respectat exact ce le-am zis. Sunt foarte fericit şi mândru că antrenez aceşti băieţi, pentru că ei au schimbat în scurt timp ceea ce le cer. Au încredere că putem să schimbăm şi fără încrederea lor e imposibil ca antrenor să faci ceva. Mai avem mult de muncă, dar sunt mândru că antrenez un aşa grup şi rezultatele vin“, a declarat Contra, la Pro X.





Despre inspiraţia pe care o are la schimbări, Constra a afirmat: „Am fost un pic inspirat în aceste două meciuri, sper să fiu inspirat în continuare, pentru că inspiraţia poate aduce puncte, poate aduce o calificare, sper să fiu şi pe viitor.“





Reprezentativa României a învins, marţi seară, cu scorul de 1-0 (0-0), selecţionata Suediei, calificată la Cupa Mondială, într-un meci amical disputat la Craiova. Golul a fost marcat de Dorin Rotariu, în minutul 57, cu un şut din careu, la colţul lung.