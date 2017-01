Corespondenţă din Melbourne - Monica Niculescu, după ce a fost eliminată de o junioare: „Nu trebuia să joc aici!“ Probleme mari pentru jucătoarea noastră

Deşi rezultatul pare ruşinos, Monica e îngrijorată de cu totul altceva. A mărturisit-o după meciul în care pe final, deşi avea 4-3 în setul decisiv a pierdut 11 mingi la rând şi a fost învinsă.

"Acum chiar îmi pare rău că am jucat aici. Nu trebuia să o fac. Am probleme mari la muşcii abdominali, probleme care s-au agravat la Hobart, în sferturi. Mă doare foarte tare când servesc, mă doare când tuşesc, mă doare când mă încordez. Cred că e o leziune şi acum mi-e foarte frică să nu se agraveze. O să fac un RMN şi probabil va trebui să iau o pauză. Am avut un program prea încărcat în perioada asta şi de aceea a apărut o suprasolicitare. Practic, am jucat sâmbătă finala la Hobart şi marţi în primul tur la Australian Open", a mărturisit Monica după meciul cu Anna Blinkova.

Ea a dezvăluit că a încercat să scoată meciul la capăt cu ajutorul experienţei, dar întrucât a servit foarte moale, din cauza durerilor, n-a avut consistenţă. "Dureri mari am avut din primul game, ceea ce m-a pus pe gânduri. A început să-mi fie frică să nu se agraveze. chiar dacă învingeam nu ştiu dacă mai puteam juca în continuare", a spus jucătoarea aflată pe locul 32 în lume.

