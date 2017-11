Confesiunea unui star al fotbalului francez: a avut o aventură cu soţia lui Platini şi s-a dopat încă din anii '70!

De trei ori campion cu Saint Etienne (1975, 1976, 1981), finalist al Cupei UEFA cu Bastia (1978) şi cel mai bun jucător francez al anului 1980. A jucat cu naţionala Franţei la Mondialul din 1982 şi a strâns 17 selecţii pentru „cocşul galic“, marcând de cinci ori. Cam puţine, veţi spune. Motivul e unul arhicunoscut: Larois a avut o aventură cu soţia lui Michel Platini, rivalul său pe post, iar fostul şef al UEFA i-a cerut antrenorului Hidalgo să nu-l mai cheme vreodată la lot.

Recent, Larois a scos pe piaţă cartea sa autobigrafică „M-am jucat cu focul“ şi picanteriile nu lipsesc. Jeff a dus o viaţă tumultoasă în afara terenului, cu petreceri de la care alcoolul, drogurile şi femeile erau nelipsite. Şi încă un amănunt care a şocat: dopingul. „Prima dată s-a întâmplat înaintea partidei dintre Saint-Etienne şi PSV Eindhoven, optimi de finală în Cupa Campionilor, sezonul 1976. Apare doctorul în vestiar: <Luaţi aceste vitamine, o să vă facă bine!>. Era o pastilă albă. Captagon (n.r. – un drog pe bază de fenetilină folosit şi de luptătorii jihadişti). Odată ajuns pe teren am simţit o forţă incredibilă, dar după o oră m-am moleşit de tot şi am cerut schimbare“. Larois susţine că a folosit substanţe interzise şi la Saint-Etienne şi la Bastia. „După ce m-am lăsat de fotbal, a trebuit să compensez cu ceva, cu mâncare, alcool sau droguri. Am compensat cu toate cele trei“.

S-a iubit cu soţia lui Platini

Larois susţine că aventura cu soţia lui Platini a început în 1980 şi a durat vreme de doi ani . „A fost dragoste la prima vedere, o adevărată poveste de amor. Lumea începuse să vorbească. Eu cu Platini nu mai vorbeam, ne evitam când ne întâlneam. Înainte de Mondialul din 1982 i-am spus antrenorului să spună că sunt accidentat şi că voi renunţa la a merge la Mondiale. Platini a spus că nu se pune problema, însă el făcea echipa şi a avut grijă să nu intru pe teren. Cu Platini m-am mai întâlnit o singură dată, pe o plajă din Mauritius, în 2001. Eu făceam jogging, el era în apă, ne-am salutat şi atât.“ Michel Platini şi Christelle formează şi acum un cuplu.



Condamnat la închisoare

În anii 90, Larois a fost impresar de jucători şi a avut în mână fotbalişti precum Thiery Henry sau Sylvain Wiltord. În 2007 el a fost condamnat de un tribunal din Marseille la doi ani de închisoare cu suspendare şi interzicerea activităţii de impresar timp de cinci ani pentru ilegalităţi comise la transferul unor jucători.

Triplu campion cu Saint-Etienne