Celebra Chris Evert o laudă pe Simona Halep şi îi dă câteva sfaturi. Ce crede ea că ar trebui să facă românca de acum

Americanca a elogiat jocul numărului 1 mondial într-un interviu acordat în exclusivitate pentru trimisul Digi Sport la Turneul Campioanelor.

"Îmi place jocul Simonei Halep, în special pentru cât de scundă este, are o lovitură foarte puternică, e foarte agresivă de pe linia de fund. Lucrează mult la slăbiciunile ei cu Darren Cahill, un antrenor extraordinar pentru ea, munceşte mult la serviciu. E foarte rapidă pe teren, probabil cea mai rapidă din circuit. Şi-a controlat emoţiile puţin mai bine în acest an, cred că a fost un pariu al ei cu sine să nu cadă, să fie cât mai aproape de perfecţiune. Şi-a îmbunătăţit jocul în acest an şi e numărul 1 mondial acum, a demonstrat că are jocul mai consistent decât al oricui", a declarat fostul lider WTA.

"Ascultă-ţi antrenorul, în primu rând. I-aş spune să continue să lucreze la punctele slabe. Ştiu că poate servi mai bine, poate fi o armă importantă pentru ea pentru că am văzut asta la antrenamente. Cred că va căpăta şi mai multă încredere cu acel serviciu, în acest fel poţi câştiga puncte uşoare, nu mai trebuie să munceşti atât de mult pentru că ea munceşte din greu, aleargă mult. Aş sfătui-o şi să fie mai răbdătoare, să-şi păstreze jocul solid şi să creadă în ea", a mai spus Chris Evert.