Ce are de fapt Simona Halep la genunchi şi de ce trebuie să facă o pauză mai mare

M-am antrenat opt zile foarte intens şi nu am avut dureri. Dar meciul oficial este diferit faţă de antrenament, acolo ai foarte multe opriri, schimbări de direcţie fără să te protejezi deloc, şi a doua zi m-a luat durerea. În timpul meciului nu m-a durut deloc, dar a doua zi a fost greu să alerg. Nu este o accidentare foarte gravă, am făcut RMN, nu există nimic la tendon sau ligamente, e doar o inflamaţie, am puţin lichid, trebuie să fac pauză, aşa mi-au spus toţi doctorii. Nu mă simt prea bine cu genunchiul, este o accidentare care este deja de lungă perioadă. Sper să mă fac bine cât de repede se poate. Nu ştiu exact acum ce se va întâmpla. Cu siguranţă voi lua pauză, pentru că e foarte bine pentru genunchi. Am încercat tot felul de tratamente, dar până acum n-a mers şi o să văd de luni încolo ce pot să fac ca să fie bine. Nici Dubai un voi juca, voi merge direct la Indian Wells. Sper”, a spus Halep la revenirea în ţară.