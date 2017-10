Ce a declarat Caroline Wozniacki după ce s-a lăsat pictată în pielea goală, realizând un pictorial nud incendiar

Dacă Simona Halep este o prezenţă discretă în mediul monden. apariţiile ei fiind extrem de rare în această sferă, Caroline Wozniacki este o jucătoare care a renunţat demult la orice inhibiţii.

Ea a fost protagonista unui pictorial inedit în revista americană Sports Illustrated.O echipă de artiste plastice a muncit ore în şir pentru a-i desena Carolinei Wozniacki pe corp un costum de baie roşu, pentru şedinţa foto, iar întregul proces a fost rezumat într-un videoclip publicat luni pe Youtube.

"Costumul arată uimitor. Am stat în picioare 4-5 ore la început, înainte să pot sta jos, dar a meritat 100% şi sunt bucuroasă că am făcut-o. Mă simt dezbrăcată de tot, dar când mă uit în oglindă simt că am destule haine. Nu am mai făcut nimic de genul ăsta şi e ceva special. Mă uit cu emoţie cum se completează costumul de baie. Apoi, vom face câteva fotografii, ca să cinstim costumul cum se cuvine", a declarat Caroline Wozniacki, în videoclipul care a urmat procesul de creare a desenului.