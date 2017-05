Ce crede Mircea Lucescu despre performanţa lui Hagi cu Viitorul. Cuvinte mari rostite de tehnicianul de 71 de ani

„Nu am văzut niciun meci, nu pot să spun dacă Viitorul este o campioană pe merit sau nu. Acum un an şi ceva am văzut Viitorul jucând. Am vorbit atunci cu Hagi în acest sens şi i-am spus că este pe un drum extraordinar. Un meci cu Steaua era, pe care l-au pierdut. Dar cum plecau cu mingea din apărare, cum dominau jocul, cum erau preocupaţi să joace, mi-am dat seama că băieţii ăştia au nevoie doar de timp şi experienţă. Cred că acum au acumulat experienţa necesară. Au învăţat ce înseamnă să te lupţi şi să câştigi un titlu. Dacă l-au câştigat, cred că îl merită" - a spus Mircea Lucescu.