Canadienii au venit să le arate secretele hocheiului micuţilor sportivi români

40 de mici hocheişti, majoritatea români, dar şi câţiva copii veniţi tocmai din Canada, Rusia sau Turcia, au luat parte la "Canadian Hockey Camp - Otopeni", între 26 iunie şi 1 iulie. În cadrul taberei au avut ocazia de a lua lecţii de la cunoscuţii antrenori canadieni Joey Deliva, Dave Paré, Jean-Raphael To-Landry şi Nicholas Deliva.

Aceştia au mai predat cursuri similare şi în Cehia, în august 2016. Construcţia patinoarului de 500 de locuri din oraşul Otopeni a fost finalizată la jumătatea lunii octombrie a anului trecut, arena fiind folosită în campionatul naţional de hochei pe gheaţă. Patinoarul are o suprafaţă totală de 4.863 de metri pătraţi, investiţia omului de afaceri Ion Ţiriac ridicându-se la 3,6 milioane de euro. "Acest patinoar este o mică picătură într-o mare a sportului românesc. Nu este sofisticat. Pe locul acestui patinoar acum trei luni de zile erau cartofi şi varză, deci era câmp arabil. În mai puţin de trei luni am construit patinoarul şi în mai puţin de trei săptămâni am găsit partenerii pentru ca el să funcţioneze în viitor. Costurile anuale de folosinţă, ţinând cont că am dorit ca accesul tuturor copiilor să fie gratuit, nu sunt deloc de neglijat. Iar aceşti parteneri au sărit în ajutorul nostru", a spus el.