Campionatul Mondial de handbal: întrebările dureroase care se nasc după eliminarea României

A fost 28-27 pentru Cehia, după un meci pe care handbalistele noastre l-au controlat în bună măsură şi pe care l-au scăpat printre degete în finalul lui. România a încheiat pe locul 10 Mondialul de handbal, în afara obiectivului impus de federaţie, care aştepta o clasare între primele opt.

Cărţile păreau a fi aşezate pentru România înaintea confruntării din optimele de finală cu Cehia. Jucam, totuşi, cu o naţională din eşalonul al doilea valoric, o selecţionată ce reuşise să ajungă în optimile Mondialului mulţumită a doar două victorii, cu Polonia şi Argentina. În plus, România îşi menajase vedetele în meciul cu Franţa, ultimul din grupe, asumându-şi acest eşec pentru a a avea cele mai bune handbaliste la cel mai înalt nivel. Cu toate acestea, tricolorele au cedat fizic şi psihic în minutele de final ale confruntării cu Cehia şi au dat cu piciorul unei partide pe care au condus-o chiar şi la cinci goluri. Cehia ne-a înscris golul decisiv la ultima fază, aducând lacrimi în ochii fetelor noastre şi întrebări pe buzele jurnaliştilor.



1.Ce a fost cu selecţia asta?

Încă dinaintea plecării spre Mondiale, odată cu anunţarea lotului, câteva beculeţe de alarmă s-au aprins. Lui Martin Ambros, antrenor la Gyor, i se reproşează că nu are timp pentru a urmări meciurile din Liga naţională şi că a mers pe mâna secundului Horaţiu Paşca în alcătuirea lotului. „Cred că selecţia nu a fost făcută de Martin Ambros, ci de altcineva. Cred că lipsesc câteva jucătoare care nu ar fi trebuit să lipsească", antenţiona fostul selecţioner Radu Voina. La cine se referea? În primul rând la jucătoarele de la CSM Bucureşti, Paula Ungureanu, Iulia Curea şi Oana Manea. E drept, ele şi-au anunţat retragerea de la naţională, însă dacă ar fi fost abordate de federali sau de antrenorii lotului, cu siguranţă s-ar fi întors! O recunosc cei de la CSM Bucureşti, o spun şi ele, tot neoficial! Cu experienţa lor, cele trei ar fi acoperit trei posturi pe care am avut mari probleme, în condiţiile în care cele două portăriţe, pivotul Crina Pintea şi extrema Elisei au prins o zi foarte slabă cu Cehia! În schimb, au fost selecţionate două jucătoare precum Timea Tătar şi Cynthia Tomescu, ambele evoluează pe postul de pivot la Braşov, dar niciuna nu e titulară la echipa lor de club! Soluţii ar mai fi fost: experimentatele Florina Chintoan (32 de ani), pivotul lui U Cluj sau Laura Chiper (28 de ani), extrema dreaptă a Braşovului. „Cu siguranţă dacă am mai fi avut pe teren câteva jucătoare cu experienţă, alta era soarta partidei“, crede Oana Manea, una dintre handbalistele ocolite de Martin Ambros.

2. Neagu şi mai cine?

În acest moment, soarta oricărui joc al României depinde de forma în care se află Cristina Neagu. Şi contra Cehiei, ea a fost pe tot terenul, a marcat de 13 ori, a dat câteva pase magistrale, în special pentru Crina Pintea, însă sunt partide pe care nici ea nu poate să le câştige de una singură! „Nu se poate să fie doar Cristina Neagu. Cât poate să ducă? Restul jucatoarelor unde sunt? Trebuie să îşi asume responsabilitatea şi alte fete. N-am stiut sa exploatăm ce avem, pentru că stăm într-o singură jucătoare“, a spus fostul selecţioner Radu Voina la Sport Total FM. La acest Mondial, Neagu a marcat 42 de goluri din cele 150 ale întregii echipe!

3. Cum s-a pierdut meciul cu Cehia? Un cumul de factori a condus către acet eşec dureros al naţionalei noastre.

@ Au dezamăgit portarii. Denisa Dedu a evoluat extrem de slab, iar Yulia Dumanska n-a reuşit nici ea mare lucru, chiar dacă a mai salvat câteva mingi. Dedu a parat două şuturi din 15 aruncări (procentaj 13%), iar Dumanska a avut 5 intervenţii salvatoare din 20 de şuturi (procentaj 20 la sută).

@ Veterana Valentina Elisei Ardean a eşuat pe final la două momente consecutive: a ratat desprinderea la 25-25 şi apoi a provocat o lovitură de la şapte metri şi s-a ales cu o eliminare, astfel că România a jucat ultimele două minute în inferioritate. Şi a primit golul înfrângerii exact de pe partea unde trebuia să fie Ardean.

@ În repriza secundă, Udriştoiu şi Neagu au ratat două lovituri de la şapte metri una după alta, care puteau să ne desprindă pe tabelă.

@ Fetele noastre au comis prea multe erori. Am avut zece eliminări de câte două minute. Geiger, Buceschi şi Florianu - de câte două ori, şi Udriştoiu, Ardean Pintea şi Dragut - câte o dată. Practic, am jucat o treime din meci cu un om mai puţin pe teren.

@ Pivotul nostru, Crina Pintea, a jucat slab şi a ratat câteva ocazii clare, de pe semicerc, în momente decisive.

@ Apărarea, în special pe centru, a fost slabă, fiind desfăcută extrem de uşor chiar şi la duelurile individuale.

@ Antrenorul Martin Ambros n-a păstrat niciun time-out pentru finalul meciului, pentru a mai putea rupe jocul, utilizându-l pe ultimul în minutul 54.

@ România nu a luat gol doar în ultima secundă a meciului, ci şi în ultima secundă a primei reprize. Am avut 17-13, dar am primit gol şi s-a intrat la cabine cu 17-14. Lipsă de concentrare clară!



Nouă jucătoare au dus greul

Martin Ambros a avut puţine soluţii viabile pe bancă, iar subţirimea valorică a lotului s-a reflectat şi în cifrele finale ale jucătoarelor. Aneta Udriştoiu, Cristina Neagu, Crina Pintea şi Valetina Elisei au stat pe teren peste patru ore la acest Mondial, Dumanska, Florianu şi Buceschi au peste trei ore jucate, iar Dedu şi Geiger peste două ore. Practic, ele sunt cele nouă handbaliste care au dus greul Mondialului.